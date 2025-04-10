Konya Meram Belediyesi, gençlerin dijital dünyadaki yeteneklerini sergileyebilecekleri heyecan dolu bir organizasyona daha imza atıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘Lise ve Üniversiteler Arası League of Legends&Valorant E-Spor Turnuvası’ için müracaatlar başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi, gençleri yeniden dijital arenada buluşturuyor. Belediyenin, gençlerin dijital becerilerini geliştirmek ve takım ruhunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği e-spor turnuvasının ikincisi 16 Nisan’da başlıyor. İlki üniversiteler arası gerçekleştirilen turnuvaya bu yıl liselerde dahil edilerek ‘Lise ve Üniversiteler Arası League of Legends&Valorant E-Spor Turnuvası’ adını alan etkinlikte gençler, dünyanın en popüler rekabetçi oyunları olan League of Legends ve Valorant alanlarında mücadele edecek.

BAŞVURULAR, 10 – 15 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA!

Turnuva, 14 yaş (2011 doğumlular) ve üzeri katılımcılara açık olup, yalnızca takım bazlı katılım kabul edilecek. Başvurular 10 Nisan 2025 itibariyle başladı ve son başvuru tarihi 15 Nisan 2025 olarak belirlendi. Karşılaşmaların yapılacağı adres ise Meram Gelişim Akademisi. Turnuvaya başvurmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, basvuru.meram.bel.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu tür organizasyonların gençlerin sadece eğlenceli vakit geçirmesine değil, aynı zamanda stratejik düşünme, iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirmelerine de katkı sunduğu vurgulandı.

BAŞKAN KAVUŞ; “GENÇLERİMİZİN DİJİTAL DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMALARINI İSTİYORUZ”

E-spora ilgi duyan tüm lise ve üniversite gençlerini turnuvaya katılmaya davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, e-sporun gençler arasında hızla yayılan bir kültür haline geldiğine dikkat çekerek şu görüşlere yer verdi; “Meram Belediyesi olarak gençlerimizin gelişimini yalnızca akademik başarıyla sınırlamıyoruz. Onların sosyal, kültürel ve dijital alanlarda da aktif olmalarını önemsiyoruz. E-spor turnuvamız da bu anlayışın bir ürünü. Meram gençliğine güveniyoruz ve onların her alanda başarılı bireyler olarak yetişmeleri için gereken tüm desteği sunuyoruz. Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye ve onların hayatlarına katkı sunmaya devam edeceğiz.”