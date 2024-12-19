Konya Meram’da çevre sorunları ile mücadele ve sıfır atık hedefinde etkin rol oynamak ve geri dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla Meram Belediyesi bünyesinde kurulan ‘Çevre ve İklim Meclisi’nde üyelik için başvurular başladı.

KONYA (İGFA) - Çevre sorunları ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkin rol oynamak, sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla Meram Belediyesi bünyesinde kurulan ‘Çevre ve İklim Meclisi’ üyelerini arıyor. Oluşum süreci tamamlanan mecliseüyelik başruları alınmaya başlandı.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Eğitim ve Farkındalık, Sıfır Atık, Çevre ve İklim, Ar-Ge ve Strateji, Medya ve Tanıtım başlıkları altında beş farklı komisyon üzerinden çalışmalarını yürütecek olan ‘Çevre ve İklim Meclisi’nin üyesi olmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Meram için çevre dostu politikaların hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek adına önemli bir dönüm noktası olacak meclis için başvurular https://forms.gle/Yud7jri8zVtj2giBAinternet adresi üzerinden yapılabiliyor. Toplumun her kesiminden çevre ve sıfır atık hassasiyeti olan ve bu noktada politika üretip takip edebilecek 18 yaş üstü tüm vatandandaşlarmecliste yer alabilmek için başvurabilecek.

BAŞKAN KAVUŞ; “ÇEVREYE DUYARLI VE HASSASİYET GÖSTEREN TÜM HEMŞEHRİLERİMİ MECLİSİMİZE KATILMAYA DAVET EDİYORUM”

Çevre, iklim değişikliği ve gelecek adına önemli görevler yerine getirecek olan Meram Belediyesi Çevre ve İklim Meclisi'nin, ancak vatandaşların katılımıyla güçlenebileceğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu noktada hassasiyet gösteren tüm vatandaşları meclisin bir üyesi olmaya davet etti. Başkan Mustafa Kavuş, Meram'ın doğasını ve ekosistemini koruma hedefiyle hareket edecek olan meclisin üye kabulüne başlaması ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Çevre ve İklim Meclisimiz, çevre dostu politikaların hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu sebeple, çevre bilinci yüksek, sıfır atık konusunda duyarlı ve toplum yararına çalışmalar yapmayı amaçlayan tüm vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Bu birliktelik, Meram’ın çevre duyarlılığını daha üst seviyelere taşıyacak bir oluşum olacak. Çevreyi koruma adına atılacak adımları hep birlikte belirleyeceğimiz bu platformun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm çevre gönüllülerimizi bu meclise katılmaya davet ediyorum.”

ÇEVRE VE İKLİM MECLİSİ, GELECEĞE UMUT OLACAK

İklim ve çevre dostu, sürdürülebilir ve doğal yaşamla iç içe bir Meram vizyonuyla hayata geçecek olan Meram Çevre ve İklim Meclisi, ilçenin çevre dostu bir kimlik kazanması ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına katkı sunacak. Meram’ın çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için belediye, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler ve vatandaş iş birliği içinde çalışacak olan Çevre ve İklim Meclisi, çevresel politikalar geliştirmek, vatandaşların çevre konularında aktif katılımını sağlamak, eğitim programları, farkındalık kampanyaları ve etkinliklerle bilinç oluşturmak gibi önemli bir misyon da üstlenecek.