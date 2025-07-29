Konya Karatay Belediyespor’un masa tenisindeki genç yıldızı Tahir Efe Şahin, Avrupa ikinciliğiyle Türkiye’ye gurur yaşattı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyespor’un başarılı masa tenisi sporcusu Tahir Efe Şahin, İstanbul’da düzenlenen U23 European Para Youth Games (EPYG)’de Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

21-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Tahir Efe Şahin, Karatay’ı ve tüm Türkiye’yi gururlandırdı.

Tahir Efe Şahin’in elde ettiği bu önemli başarının yanı sıra, Karatay Belediyespor Masa Tenisi Antrenörü Muhammed Huzeyfe Kılınç da milli takıma davet edilerek aynı turnuvada ilk milli antrenörlük deneyimini yaşadı.

BAŞKAN KILCA’DAN BAŞARILI SPORCUYA VE ANTÖRÜNÜRÜNE TEBRİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İstanbul’da düzenlenen U23 European Para Youth Games (EPYG)’de Avrupa ikincisi olan Karatay Belediyespor sporcusu Tahir Efe Şahin ile aynı organizasyonda milli takım formasıyla ilk antrenörlük deneyimini yaşayan Muhammed Huzeyfe Kılınç’ı tebrik etti.

Başkan Kılca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Karatay Belediyespor Masa Tenisi branşımızın başarılı sporcusu Tahir Efe Şahin, U23 European Para Youth Games’te Avrupa 2’ncisi olarak hepimizi gururlandırdı. Gösterdiği bu büyük başarıdan dolayı sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum. Aynı zamanda bu organizasyonda milli takıma davet edilen ve ilk milli deneyimini yaşayan masa tenisi antrenörümüz Muhammed Huzeyfe Kılınç’ı da ayrıca kutluyorum. İnanıyorum ki hem sporcumuz hem de antrenörümüz, azim ve kararlılıklarıyla ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandırmaya devam edecekler. Karatay Belediyesi olarak spora ve genç sporcularımıza olan desteğimiz sürecek.”