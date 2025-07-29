Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediyesi tarafından 500 bin metrekarelik geniş bir alanda ilçeye kazandırılan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Sokak hayvanlarının bakım ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Karatay Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, hem hayvan refahını gözeten hem de toplumun genel güvenliği için önemli bir hizmet alanı olarak faaliyet gösteriyor.

Karatay Belediyesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler doğrultusunda yerel yönetimlere verilen sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nda vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 2023 yılında başlatılan başıboş sokak hayvanlarının toplanması faaliyetleri, Türkiye’nin en geniş ve alanında deneyimli ekipleri tarafından 7/24 aralıksız sürdürülüyor.

Yasal düzenlemeyle birlikte, başıboş sokak hayvanlarının tekrar sokağa bırakılmasının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, 500 bin metrekarelik geniş bir alana kuruldu. Bu alanın 110 bin metrekaresi, 7 bin hayvan kapasiteli hizmet alanı olarak tasarlandı.

Tesis; hayvan refahı, çevre uyumu, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik esas alınarak titizlikle planlandı. İdari birimlerin yanı sıra tam donanımlı ameliyathane, sağlık ünitesi, yem hazırlama ve depo alanları yer alıyor. Geniş doğal yaşam alanı sayesinde hayvanlar rahat bir ortamda barınıyor. Tıbbi müdahaleler 2 veteriner hekimin gözetiminde modern cihazlarla yürütülüyor. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yapılan protokol sayesinde ileri tedavi gereken hayvanlar Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine sevk edilerek kapsamlı sağlık hizmeti sağlanıyor.

Doğal yaşam alanı tasarımında hayvanların doğal davranışları dikkate alındı. Kaçışları önleyen çit sistemleri, her hayvan için ayrı kulübeler, dişi ve erkek hayvanlar için ayrı bölmeler oluşturuldu. Bakım personelinin hayvanlarla doğrudan temasa geçmeden besleme yapabilmesi için özel sistemler kuruldu. Hayvanlar istedikleri zaman su ve yeme erişebiliyorlar.

Tesis, dış uyaranlardan uzak, sakin bir bölgede konumlandırıldı.

Ayrıca, bölgenin doğal dokusunu korumak için yetişkin ağaçlar taşınarak çevre düzenlemesi yapılıyor. Merkezin hizmete girmesiyle birlikte Karatay’da başıboş hayvan toplama çalışmalarında önemli başarılar sağlandı ve sokaklardaki başıboş hayvan sayısında belirgin azalma görüldü.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediyesi’nin hayata geçirdiği Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nın hem mevzuata uygun hem de şehrin önemli bir ihtiyacını karşılayan bir tesis olduğunu belirtti. Barınağın yapımında büyük emek sarf edildiğine dikkat çeken Vali İbrahim Akın, tesisin sokak hayvanı sayısının kontrol altına alınmasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Vali Akın, “Bu merkez, hem hayvanların daha doğal bir ortamda yaşamalarını sağlıyor hem de vatandaşlarımızın güvenliğini artırıyor. Değerli belediye başkanımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim.” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nın ilçede hem vatandaşların huzurunu hem de sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli yaşamını sağlamada, sürdürülebilir bir çözüm sunduğunu kaydetti.