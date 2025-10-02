​​​​​​​Konya Karatay Belediyesi’nin Trafik Eğitim Parkı ve Tabiat Mektebi’nde yeni dönem başladı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatlarına okul dışı öğrenme ortamlarıyla katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 5 yıldır faaliyet gösteren Trafik Eğitim Parkı ile Tabiat Mektebinde yeni dönem dersleri başladı. Çocuklara trafik bilincini küçük yaşta kazandıran Trafik Eğitim Parkı ve doğayla iç içe uygulamalı atölye çalışmalarına imkan tanıyan Tabiat Mektebi’nde bu yıl toplamda 16 bin öğrenci eğitim alacak.

GELECEĞİN SÜRÜCÜLERİ TRAFİK PARKINDA EĞİTİM ALIYOR

Karatay Belediyesi’nin çocuklara trafik bilincini küçük yaşta kazandırmak amacıyla sürdürdüğü “Trafikte Değerler ve Kurallar Eğitimleri” başladı. İlçe genelindeki 59 ilkokuldan 8 bin 100 öğrenci, Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde bulunan Trafik Eğitim Parkına getiriliyor. Burada Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzmanlar tarafından öğrencilere trafik kültürü hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretiliyor.

Çocuklar, akülü araçlarla trafik kurallarına uygun sürüş, durma, park etme, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik ışıklarında sürücü ve yaya davranışları gibi konularda eğitim alıyor. Ayrıca eğitimlerin ilk gününde öğrencilere çanta ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

MİNİKLER DOĞAYI TABİAT MEKTEBİNDE KEŞFEDİYOR

Karatay Belediyesi’nin Tabiat Mektebi de yeni dönemde kapılarını öğrencilere açtı. İlçe genelindeki tüm 2. sınıf öğrencilerini kapsayan programla 8 bin çocuk, Karatay Şehir Parkı içerisindeki uygulamalı atölyelerden faydalanacak.

Tabiat Mektebi’nde; Doğal Yaşam ve Gıda Atölyesi, Kil Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Seracılık Alanı, Oryantiring (yön bulma) Parkuru, Çadır ve Kamp Alanı, Sıfır Atık Atölyesi, Hikaye Okuma Alanı, Hayvancılık Uygulama Alanı ve Doğal Gözlem Kulesi gibi özel alanlarda öğrenciler doğayla iç içe eğitim alıyor. Kompost üretiminden temel kampçılığa, geri dönüşümden hayvanlarla etkileşime kadar birçok uygulama ile çocukların hem bilgi hem de becerileri gelişiyor.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN KILCA’YA TEŞEKKÜR

Trafik eğitiminde keyifli anlar yaşayan minikler ile doğada yeni keşifler yapan öğrenciler, programlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ettiler.

16 BİN ÖĞRENCİYE UYGULAMALI VE TEORİK EĞİTİM

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Trafik Eğitim Parkı ve Tabiat Mektebi’nde başlayan yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek tüm öğrencilere başarılar temennisinde bulundu.

Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak eğitime her türlü desteği vermeye devam ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi; “Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz. İnsana yapılan yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu biliyoruz. Bu yüzden geleceğimize, gençlerimize önem veriyoruz. Şehrin inşası ve imarı çok önemli ama neslin ihyası ondan da önemlidir. Biz de bu anlayışla çalışıyor, birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Trafik Eğitim Parkı ve Tabiat Mektebi de bu projelerden bazılarıdır.”

Başkan Hasan Kılca, iki projeyle birlikte İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl toplam 16 bin öğrenciye uygulamalı ve teorik eğitim verileceğini kaydetti. Trafik bilincinin çocuklukta kazandırılmasının duyarlı bir toplum için en sağlam adımlardan biri olduğunu belirten Kılca, “Trafik kurallarına uyan bireyler sadece kendi güvenliklerini değil toplumun genel güvenliğini de sağlar. Bu eğitim-öğretim döneminde 8 bin 100 bin öğrencimiz trafik eğitimlerinden faydalanacak ve çocuklarımız bu alanda bilinçlenecekler.” dedi.

Hasan Kılca Tabiat Mektebi’nde ise öğrencilerin doğayla ve toprakla iç içe eğitim aldıklarını ifade etti. Buradaki atölye çalışmaları sayesinde çocukların okulda öğrendiklerini pekiştirdiğini aktaran Başkan Kılca, “Çocuklarımız doğada yaşayarak güven kazanıyor; el becerilerinin yanı sıra kişisel, sosyal ve duygusal yönleri de gelişiyor. Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Tabiat Mektebi, Karatay’a, Konya’ya ve geleceğimize önemli katkılar sunuyor.” diye konuştu. Başkan Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı; “Yeni dönem eğitimlerimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karatay Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”