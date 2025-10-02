Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya’nın beş farklı noktasında hayata geçirdiği Yaşlıevleri'nde hobi ve sanat eğitimlerine katılan 60 yaş üstü kadınlar, kıyafetten çantaya, dekoratif süs eşyalarından amigurumi oyuncaklara kendi elleriyle ürettikleri ürünleri Aydın Kanza Parkı’nda yer alan Sanat Galerisi’nde sergiliyor.ANTALYA (İGFA) - 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne özel Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde açılan Geleneksel Gümüş Eller Sergisi açılışına Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş’in yanı sıra belediye birim müdürleri, Yaşlı evlerinde görev yapan eğitmenler, yaşlı evi üyeleri ve kent sakinleri katıldı.

7 BİN 300 KİŞİ FAYDALANIYOR

Başkan Vekili Keleş, sergi açılışında yaptığı konuşmada Fener, Soğuksu, Çiftekuyular, Falez ve Konuksever’de yer alan yaşlı evlerinden 7 bin 300 ilçe sakininin faydalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evleri yalnızca bir buluşma noktası değil, aynı zamanda sanatın, kültürün konuşulduğu, hayatın yeniden güzelleştiği, renklendiği yerlerdir. Yaşlılarımızın ellerinden çıkan her eser, bir ömür tecrübesiyle yoğrulmuş, sabırla, sevgiyle işlenmiş birer hazinedir."

YAŞLI EVİ ÜYELERİNDEN DEFİLE

Sergi programı, 60 yaş üstü kadınların düzenlediği mini defile ile devam etti. Yaşlı evi üyeleri, eğitim aldıkları yaşlı evlerinde kesip, biçip, dikerek ürettikleri mevsimlik rengârenk kıyafet, aksesuar ve çantaları, kendi üzerlerinde tanıttı. Mini defileyle ziyaretçilerin beğenisini toplayan yaşlı evi üyeleri alkışlar eşliğinde takip edildi.

Sergi salonunda ayrıca her biri yaşlı evi üyelerinin elinden çıkan yağlıboya resimler, keçe işlemeli tablolar, su kabağından dekoratif eşyalar, amigurumi oyuncaklar, çantalar, rüzgâr çanları, çocuk ve yetişkin kıyafetleri ve aksesuarlar ziyaretçiler tarafından hayranlıkla incelendi.

EV EKONOMİSİNE KATKI

Yaşlı evi eğitmenlerinden Ebru Yıldırım, “Hem unutkanlığı engellemek hem kaliteli zaman geçirmek hem de ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yaşlılarımızla bir araya geliyoruz” dedi. Çalışmalar sonucu katılımcıların torunlarına hediyeler hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım, yaşlılarımız ‘Ben 70 yaşındayım ama bunları yapabiliyorum’ diyebilmenin hazzını yaşıyorlar” diye konuştu.

Örgü, takı, dikiş, yoga gibi birçok eğitimden yararlandığını belirten yaşlı evi üyelerinden Selma Uçak ise ürettiği el emeği ürünleri satarak evine ek gelir sağladığını belirtti.