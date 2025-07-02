Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 340 dönümlük Karatay Lavanta Bahçeleri’nin Konya turizmine katkısını basın buluşmasında anlattı. Başkan Kılca, 4-5-6 Temmuz’daki Lavanta Günleri’ne tüm vatandaşları davet etti.KONYA (İGFA) - Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan Karatay Lavanta Bahçeleri’nde düzenlenen basın buluşmasına, yerel ve ulusal basın-yayın kuruluşlarının temsilcileri, yöneticileri, köşe yazarları ve muhabirler katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019’dan bu yana faaliyet gösteren lavanta bahçelerinin hikayesini, turizme ve ekonomiye katkılarını ve yeni yatırımları anlattı.

Türkiye’nin En Büyük Lavanta BahçelerindenBaşkan Kılca, 340 dönümlük Karatay Lavanta Bahçesi’nin Türkiye’nin en büyük tek parça lavanta bahçelerinden biri olduğunu vurguladı.

Bir zamanlar moloz alanı olan bölgenin temizlenerek lavantayla buluşturulduğunu belirten Kılca, “Toprağı yeniden kazandık, üretime dönüştürdük ve istihdam sağladık. 2020’de dikilen fidanlar bugün göz alıcı bir güzelliğe ulaştı. Her yıl binlerce ziyaretçi burayı görmeye geliyor” dedi.

LAVANTA GÜNLERİ İLE RENKLİ ETKİNLİKLER

Kılca, Temmuz boyunca ziyarete açık olacak lavanta bahçesinde, 4-5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde “Karatay Lavanta Günleri”nin düzenleneceğini duyurdu.

Çocuklar ve yetişkinler için çeşitli etkinliklerin yer alacağı programın cıvıl cıvıl bir atmosfer sunacağını ifade eden Başkan Kılca, “Herkesi bu güzelliği yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Ayrıca, etkinlik süresince şehir merkezinden lavanta bahçelerine ücretsiz servis sağlanacağı belirtildi.500 Bin

Lavanta Bahçesi ve yanındaki 190 gül çeşidiyle Mevlana Gül Parkı’nın Konya turizmine büyük katkı sunduğunu kaydeden Kılca, özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin hayran kaldığını söyledi.

“340 dönümlük bu alan adeta bir görsel şölen. Bu yıl 500 bin ziyaretçi bekliyoruz, bu da şehir ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak” diyen Başkan Kılca, Karatay’da eğitim, sağlık, sosyal tesisler ve parklar gibi birçok alanda yatırımların devam ettiğini kaydetti. Kılca, her yıl 30’un üzerinde park yaptıklarını, kentsel dönüşüm projelerinin sürdüğünü ve Mevlana bölgesinde butik oteller, arasta ve müze gibi yapılarla turizmi canlandırdıklarını aktardı. Obruk Müze Kervansaray Oteli’nin 100 bini aşkın ziyaretçi ağırladığını, Savatra’daki kazı ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.