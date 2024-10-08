Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, yapımı devam eden Ilgın İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek son durumu inceledi.KONYA (İGFA) - Konya'da inşaatın büyük ölçüde tamamlandığını belirten KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, mekanik ve elektrik ekipmanların montaj aşamasında olduğunu ifade ederek, "Tesiste çalışmalar, yılsonuna faaliyete geçecek şekilde ilerliyor" dedi.

Projenin, Avrupa Birliği fonları ve Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğini belirten Demir, "Projenin toplam bedeli 301 milyon lira olup şu ana kadar yüzde 75 oranında tamamlandı. Bu tesis tamamlandığında Ilgın'a büyük bir çevre yatırımı kazandırmış olacağız. Tesis, 40 bin kişilik bir nüfusa hizmet edecek ve 2045 yılına kadar kullanılabilir durumda olacak" şeklinde konuştu.

Ayrıca, arıtılan suyun tarımda kullanılabileceğini vurgulayan Demir, tesisin Suyun Döngüselliği Projesi'ne de katkı sağlayacağını belirtti. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, bu önemli çevre projesinin Ilgın ve Konya'ya hayırlı olmasını diledi.