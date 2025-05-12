Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından “BizBize Fest Bi’ Başka” festivali kapsamında düzenlenen Gençlik Meclisi Topluluk Ödülleri Programı gerçekleştirildiKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından “BizBize Fest Bi’ Başka” festivali kapsamında düzenlenen topluluk ödülleri büyük coşku ve heyecana sahne oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın açılışına katıldığı festivalde iki gün boyunca dolu dolu etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalin ilk gününde öğrenciler; atölyeler, dijital deneyim alanları, eğlenceli yarışmalar, müzik dinletileri ve renkli sahne gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de söyleşi programları oldu. Ferhan Tülmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerde; Oyuncu Eser Eyüboğlu, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, eğitimci Ramazan Yetgin ve eğitimci Bayram Meral gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

ÖDÜL TÖRENİNDE ÖĞRENCİLER BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Festivalin ikinci gününde ise öğrenci toplulukları ödül töreni büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oldu. Alp Kırşan ve Ferhan Tülmen’in sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Salim Can Kilci, kendilerine her zaman destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru da ödül alan alamayan tüm gençleri tebrik ederek, “Sizlerin bu gayretiyle Allah’ın izniyle bizler Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay döneminde başlayan ve Türkiye’nin değil, dünyanın her yerine yayılan ‘Konya Modeli Belediyecilik’ kültürünü ayaklarınıza sermekten geri durmayacağız” diye konuştu.

12 farklı kategoride 96 öğrenci topluluğunun yarıştığı gecede, ödüller sahiplerini buldu. Ödül kazanan topluluklar şöyle: