Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan bereketinin en yoğun yaşandığı şehirlerin başında gelen Konya’da Ramazan ayına özel ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere yönelik destek çalışmaları yürüteceklerini ifade etti. KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın, Ramazan bereketinin en yoğun yaşandığı şehirlerin başında geldiğini belirterek, “Mevlana’nın şehrinde Ramazan’ın iklimiyle, gönüllerimiz bir, dualarımız bir.

Bu mübarek günlerde tüm hemşehrilerimizin bu coşkuya ortak olması için Ramazan ayına özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda; 2 bin 800 üniversite öğrencimizle iftar sofrasında buluşuyoruz.

Ayrıca ihtiyaç sahibi 5 bin ailemize sıcak iftar yemeği ve soğuk gıda desteğinde bulunacağız. Yine 11 bin 200 ailemiz için 41 milyon 500 bin lira Sosyal Kart desteği sağlayacağız. 12 bin 323 öğrencimize de 9 milyon 404 bin lira eğitim yardımı gerçekleştireceğiz.

Bereketimiz bol olsun. Gönlü güzel hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan-ı Şerif’in Konya’mıza, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.