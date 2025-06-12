Konya Büyükşehir Belediyesi, doğasever aileleri bir araya getirecek "Aile Oryantiringi" etkinliğini, 22 Haziran tarihinde Meram Tavus Baba Piknik Alanı’nda gerçekleştirecek.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek “Aile Oryantiringi”nde aileler çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşayacak.

Doğa ile iç içe, eğlenceli ve öğretici etkinlikte aileler harita ve pusula yardımıyla yön bulma becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Bu etkinlik sayesinde hem çocuklara doğa sevgisi aşılanması hem de aile bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte; Anne/Baba - Erkek Çocuk 8-11 yaş, Anne/ Baba - Kız Çocuk 8-11 yaş, Anne/ Baba - Erkek Çocuk 12-14 yaş ve Anne/ Baba - Kız Çocuk 12-14 yaş olmak üzere dört farklı kategori yer alıyor.

KAYITLAR 3 GÜN SÜRECEK

Kayıtlar online olarak www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden 17 Haziran saat 10.00’da başlayacak ve 20 Haziran’a kadar sürecek. "Aile Oryantiringi", 22 Haziran 2025 tarihinde Meram Tavus Baba Piknik Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi almak isteyenler ise 444 55 42 Dahili: 3825-24 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.