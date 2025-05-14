Konya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel bireyler için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel bireyler için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde faaliyet gösteren 11 engelli derneği, Beyhekim Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Adnan Akgül ve Borsa İstanbul Özel Eğitim Okulları ile Özel Gençler Mehter Takımı’ndan oluşan 400 engelli bireyin katılımıyla İstanbul’a kültürel gezi düzenlendi.

Atabey Gençliği Ecdadın İzinde Projesi kapsamında yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul gezisine katılan özel bireyler ve aileleri tarih kokan şehirde yolculuklarına rehberler eşliğinde Eyüp Sultan Camii ziyareti ve vapurla boğaz turuna katılarak başladı. Katılımcılar boğaz etrafındaki tarihi eserleri yakından görme imkanı elde etti.

Ayrıca Gülhane Parkı’nda tarihle buluşan özel bireyler ile aileleri, Ayasofya-i Kebir Camii, Sultan Ahmet Camii gibi tarihi mekânları da keşfetme imkânı buldu.

ÖZEL GENÇLER MEHTER TAKIMI İSTANBUL’DA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı üyeleri de etkinlik kapsamında Eyüp Sultan Camii önünde konser verdi. Özel gençler performanslarıyla gönülleri fethetti.

ÖZEL BİREYLER SEVDİKLERİYLE BİRLİKTE DOĞADA VAKİT GEÇİRDİ

Hafta kapsamında Beyşehir Atabey Gençlik Kampı’nda 45 engelli bireye baba-oğul kampı düzenlendi. Babalar ve oğulları, kamp programında yakan top, halat çekme, okçuluk, futbol, basketbol ve voleybol gibi çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Yine hafta kapsamında Çumra Apa Atabey Kampı’nda 300 engelli bireyin katılımıyla günübirlik sosyal etkinlik kampı gerçekleştirildi. Özel bireyler burada da gönüllerince eğlenerek güzel vakit geçirdi.

ÖZEL BİREYLERDEN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Etkinliklere katılan özel bireyler ve aileleri Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle çok mutlu olduklarını ve eğlendiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın özel bireylere karşı tutumlarının kendilerini çok mutlu ettiklerini dile getiren aile üyeleri, Başkan Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.