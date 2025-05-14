İzmir Büyükşehir Belediyesi, trafikte karbon salımının önüne geçmek ve kesintisiz bir yeşil koridor oluşturmak için karayolu kavşaklarında ağaçlandırma çalışmaları başlattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın “Daha Yeşil Bir İzmir” temasıyla başlattığı projeyle, kent içindeki yeşil dokunun kesintisiz yeşil koridorlarla birleştirilmesi sağlanacak.

Çalışmaların en önemli etaplarından biri olan Çiğli Köprülü Kavşağı’nda ağaç ve bitki dikimlerine başlandı.

Çalışmalar tamamlandığında 26 futbol sahası büyüklüğündeki alana denk gelen 187 bin metrekarelik alan yeşillendirilmiş olacak.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kuzey Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Bilge Düzgün, Çiğli Köprülü Kavşağı’nın kent içinde ve çeperinde farklı mahalleleri barındıran önemli bir noktada konumunda olduğunu belirtti. Amaçlarının kent içindeki yeşil dokuyu yeşil koridorlarla birbirine bağlamak olduğunu söyleyen Düzgün, hedeflerinin İzmir genelinde öncelikli olarak büyük metrajlı olduğu için karayolları alanlarında yoğun bir ağaçlandırma çalışması yapmak olduğunu söyledi.

3 BİN AĞAÇ DİKİLECEK

Proje kapsamında Çiğli Köprülü Kavşağı alanına 322 adet ağaç 3 bin 280 çalı dikimi tamamlandı. İki aylık süreçte toplamda 3 bin ağaç ve binlerce çalı bitkisinin dikimi gerçekleştirilecek.

Peyzaj çalışmalarında Çınar, Dişbudak Yapraklı Akçaağaç, Servi, Süs Armutu (Görsel noktalarda) gibi ağaç türleri kullanılırken ağaçların altı çayır olarak değerlendirilecek.

Ağaç çevrelerinde ise Cotoneaster, Ardıç, Hayıt, Hint Alıcı gibi daha az su ve bakım isteyen bitki türleri kullanılacak.