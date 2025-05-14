Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği drama atölyelerinde eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca öğrendiklerini sahneye taşıdı. Minik oyuncuların sergilediği “Müzede Bir Gece” oyunu, izleyenlerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği drama atölyelerinde 9 aylık bir eğitimi geride bırakan kursiyerler, yılsonu gösterisiyle sahneye çıktı. Osman Dönmez, Esra Güneş, Gökhan Sekmen, Özgürtürk Çalık ve Necati Arpacı’nın eğitmenliğinde düzenlenen kurslarda eğitim gören minikler, dönemi “Müzede Bir Gece” isimli oyunla tamamladı.

Yıl boyunca hazırlıklarını sürdüren katılımcılar, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnelenen gösterilerle öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu. 16 çocuktan oluşan grubun sahneye koyduğu “Müzede Bir Gece” adlı oyun, seyircilere keyifli anlar yaşattı. Hem eğlenceli hem de etkileyici performanslarıyla göz dolduran minik oyuncular, izleyicilerden tam not aldı.

Gösteri sonunda Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Gülver Deniz, başarılı performansları dolayısıyla tüm oyuncuları tebrik etti. Deniz, “Hayal kurmaktan ve o hayallerin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Bugün burada sahnede gösterdiğiniz cesaret ve yetenek, gelecekteki başarılarınızın habercisi” dedi.