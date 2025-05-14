Çocuklar Gülsün Diye Derneği Kurucusu ve Başkanı Gülben Ergen, 17 Mayıs Cumartesi günü Bayburt’ta, Mattia Ahmet Minguzzi adına derneğin 58. anaokulunu açacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Gülben Ergen’in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’de okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek, 58. anaokulunu 17 Mayıs 2025’te Bayburt’ta, Kadıköy’de yaşanan elim bir olayda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi anısına açmaya hazırlanıyor.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen, 100 öğrenciye hizmet verecek anaokulunun açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, derneğin eğitimde fırsat eşitliği sağlama misyonuna vurgu yaparak, yeni anaokulunun bölge çocuklarına modern bir eğitim ortamı sunacağını belirtti.