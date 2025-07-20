Konya Büyükşehir Belediyesi, “Goalball Genç Kadın ve Erkek Milli Takım Kampı”na ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) - İstanbul’da 21-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları Goalball Şampiyonası öncesinde Konya’da yapılan hazırlık kampına, Genç Kadın ve Genç Erkek Milli Takım sporcuları ile teknik ekip katıldı.

U19 ve Genç Erkek Milli Takım antrenörü Metin Ayhan, organizasyondan şampiyonlukla geri dönmeyi hedeflediklerini belirterek, “Konya Büyükşehir Belediyesi’nin büyük desteği ve federasyonumuzun koordinasyonuyla kampımızı icra ettik. 15 gündür buradayız, belediyemizin sponsorluğunda her türlü imkanlardan en iyi şekilde faydalandık. Sporcularımızın moralleri çok iyi, hedefimiz şampiyonluk” ifadelerini kullandı.

Sporcular da antrenmanların çok güzel geçtiğini, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sporcular, kampın son gününde Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ve Sille’yi gezdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Genç Goalball Erkek ve Bayan Takımı, Konya’daki kamptan sonra 21 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.