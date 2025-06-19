Türkiye’de 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde konut satışları, geçen yıla göre yüzde 25,4 artarak 584 bin 170’e ulaştı. İpotekli satışlar yüzde 98,7 artışla 88 bin 606, ilk el satışlar yüzde 17,7 artışla 174 bin 55, ikinci el satışlar ise yüzde 29 artışla 410 bin 115 oldu. Yabancılara satışlar ise yüzde 13,7 azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Konut piyasasındaki bu hareketlilik, ipotekli satışlardaki artışla desteklenirken, yabancılara satışlardaki düşüş dikkat çekiyor.

Mayıs ayında Türkiye genelinde konut satışları yüzde 15,4 artarak 130 bin 25’e ulaştı. İpotekli satışlar yüzde 95,9 artışla 19 bin 412’ye yükselirken, toplam satışlardaki payı yüzde 14,9 oldu.

Diğer satış türleri yüzde 9,9 artarak 110 bin 613’e ulaştı ve toplam satışların yüzde 85,1’ini oluşturdu.

TÜİK verilerine göre ilk el konut satışları Mayıs’ta yüzde 11,2 artarak 39 bin 546’ya, Ocak-Mayıs’ta ise yüzde 17,7 artarak 174 bin 55’e ulaştı. İlk el satışların toplam içindeki payı yüzde 30,4 oldu. İkinci el satışlar ise Mayıs’ta yüzde 20,6 artarak 90 bin 479, Ocak-Mayıs’ta yüzde 29 artışla 410 bin 115 oldu, payı yüzde 69,6 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA SATIŞTA DÜŞÜŞ

Yabancılara konut satışları Mayıs’ta yüzde 14,2 azalarak bin 771’e geriledi, toplam satışlardaki payı yüzde 1,4 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 13,7 düşüşle 7 bin 789’a indi. En çok satış yapılan iller İstanbul (648), Antalya (594) ve Mersin (145) oldu. Rusya Federasyonu vatandaşları 274 satışla ilk sırada yer alırken, İran (133) ve Almanya (127) takip etti.