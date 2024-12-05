Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Esnafa konum vergisi geliyor” iddialarıyla ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, esnafa konum vergisi getirileceği iddialarının kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialar olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafa herhangi bir vergi getirilmesi söz konusu olmadığının altı çizilen açıklamada, "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" esnafı değil Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsadığı belirtildi.

Söz konusu kanun teklifi kapsamına giren ticari faaliyetlere örneklerin de verildiği dezenformasyon bülteninde, "Ulaşım ağları ve adres verilerini toplayarak araç takip sistemleri geliştiren navigasyon firmaları, coğrafi yer adları, adres, uydu görüntüsü ve ulaşım ağları verilerini toplayarak otel vb. turizm tesislerine ait satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren seyahat acenteleri ve tur operatörleri, harita ve adres verilerini toplayarak dijital ortamda satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren e-ticaret firmaları" olduğu belirtilerek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.