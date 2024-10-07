Kayseri 1. Hava İndirme Komando Tugayı'ndan terhis olan askerlerin, her ay bir şehit ailesini ziyaret etme geleneği bu ay Bilecikli Şehit Sedat Çakır için gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Erciyes Mavi Kartallar Derneği birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini sergilemeye devam ederken dernek üyeleri 1989 yılında Tunceli'de şehit olan Sedat Çakır’ın Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı Köyünde bulunan ailesini ziyaret etti.

Türkiye’nin her ilinden Sarıdayı Köyü'ne dua etmek için gelen Erciyes Mavi Kartallar Derneği üyeleri köy camiinde kılınan namazın ardından şehidin kabrinde dua etti.