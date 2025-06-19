Kocaeli Büyükşehir tarafından düzenlenen KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’nda kodlarla düşünen, üreten ve geliştiren öğrenciler robotlarıyla kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’nda yaratıcılık, strateji ve mühendislik becerileriyle öne çıkan gençler izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yarışmada lise, ortaokul ve ilkokul çağındaki öğrenciler geliştirdikleri robotlarıyla kıyasıya mücadele etti. 440 takım 1300 öğrencinin katıldığı KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’na ilgi bu yıl çok yüksek oldu.

FİNALDE KIYASIYA MÜCADELE

Teknolojinin kalbi Kocaeli’nde 3 gün süren yapay zekâ, kodlama ve robotik teknolojilerle dolu nefes kesici bir yarışma daha geride kaldı. Kodlarla düşünen, üreten ve geliştiren gençler robotlarıyla finalde kıyasıya mücadele etti. Temel Çizgi İzleyen (ortaokul), İleri Çizgi İzleyen (lise), Hızlı Çizgi İzleyen (ortaokul), Micro Sumo (ortaokul, lise), Mini Sumo (lise), Robot Futbolu (ilkokul, ortaokul), Robot Dans (ilkokul, ortaokul), Sıfır Atık Temiz Körfez (lise), Hedefi Bul (lise) ve Tozkoparan Kocaeli olmak üzere 10 kategorinin bulunduğu KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’nda birinciler 30 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler ise 10 bin TL ödül kazandı. İşte ödül alan takımlar…