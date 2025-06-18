Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’deki Kullar Üretim Fidanlığı’nda yılda on binlerce fidan üreterek kenti yeşillendiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu üretim anlayışıyla Başiskele Kullar Üretim Fidanlığı’nda 80 bin bitki yetiştiriyor.

Çınar, ıhlamur, akçaağaç gibi çeşitli türlerdeki fidanlar, park, bahçe ve altyapı projelerinde kullanılarak kentin yeşil dokusunu güçlendiriyor.

Park ve Bahçeler Dairesi’nce yürütülen çalışmalarda, tohum ve çelikle üretim yapılırken, sulama, gübreleme ve yabani ot mücadelesi titizlikle sürdürülüyor.

Merkez Fidanlık’ta hazırlanan bitkiler, Kocaeli’nin dört bir yanına dağıtılıyor. Bu model, maliyetleri düşürürken şehrin yaşanabilirliğine katkı sunuyor.