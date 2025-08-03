Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin devamlılığı için İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerinde yaklaşık 50 bin dekar tarım arazisini besleyen sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri, tarla ve bahçelerini sulayan çiftçilerin su sorunu yaşamaması için tıkanan ve yıpranan su kanallarında temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Yaz aylarında su kayıplarını azaltmak, kış aylarında ise su taşkınları ve sel baskınlarının önüne geçmek amacıyla kent genelinde sulama kanalları ve kanaletlerin ıslahı yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında, kanallarda su akışını engelleyen toprak birikintileri, yabani otlar ve ağaç dalları titizlikle temizleniyor. Ekipler, iş makineleriyle ve makinaların ulaşamadığı bölgelerde insan gücüyle kanal temizliği yaparak, suyun akışını kolaylaştırıyor. Derince İshakçılar ve Çavuşlu bölgelerindeki kanallarda yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra, kırılan kısımlar da yenilenerek kanal altyapısı güçlendiriliyor.

ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Ekipler, 2025 yılı sulama sezonunun sorunsuz geçmesi için yaz boyunca İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez başta olmak üzere tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçelerde sulama kanallarındaki temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürecek. Mahalle muhtarları ve çiftçiler, yapılan çalışmalar sayesinde bu yıl su sorunu yaşamayacaklarını belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi” ile atıl durumda olan tarım arazilerini tekrar üretime kazandırıyor. İlk etabı tamamlanan projede, 884 hektarlık alanın sulanabilmesi için 28.084 metre uzunluğunda kapalı sulama hattı inşa edildi. Böylece çiftçiler, su sıkıntısı çekmeden üretimlerini sürdürebilecek. Projenin ikinci etap çalışmaları da titizlikle devam ediyor.