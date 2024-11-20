İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle, çocukların haklarına dikkat çekti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde farkındalık yaratan bir etkinliğe imza attı. Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evlerinde eğitim gören minikler, haklarını yüksek sesle dile getirerek, çocuk haklarına dikkat çekti.

“KORUNMAK BENİM HAKKIM!”

Etkinlikte çocuklar, hazırladıkları pankartlarla önemli mesajlar verdi. “Fikirlerimi rahatça söyleyebilmek benim hakkım”, “Sevgi ve ilgi benim hakkım”, “Eğlenmek benim hakkım”, “Eğitim almak benim hakkım” ve “Korunmak benim hakkım” gibi ifadelerle çocuk haklarının önemini vurguladılar.

BİNEKLİOĞLU, “ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, “Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bu sözleşme, dünya çocuklarının haklarını koruma altına almayı amaçlamaktadır. İzmit Belediyesi olarak her çocuğun daha iyi bir eğitim alabilmesi ve daha güzel bir İzmit’te büyüyebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”

