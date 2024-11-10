Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla servis araçlarına denetim gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana 10 bin 631 servis aracı ulaşım ekiplerince denetlendi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, Emniyet Trafik ve Jandarma ekipleriyle birlikte belirlenen sabah ve akşam saatlerinde servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında kontrollerde eksik evrakları olan bin 945 adet servis aracına zabıt varakası düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusundaki periyodik denetimleri sürecek.