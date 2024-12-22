Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'ndan başarı ile mezun olan gençler belgelerini Başkan Vekili Berna Abiş’in elinden aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kaliteli eğitimi ile kentin tartışmasız en önemli sanat kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bu yıl da geleceğin sanatçılarını mezun etmenin gururunu yaşadı. Belediye Konservatuvarı’ndan 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi sonunda mezun olan ve aralarında Devlet Konservatuvarı Sınavını kazanan 8 öğrenci, mezuniyet belgelerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş’in elinden aldı. Gençleri kutlayan Başkan Vekili Abiş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sanat eğitimine katkı sunacağını söyledi. Başkan Vekili Abiş, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın eğitimi sayesinde Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanan öğrencilerin sayısının her yıl artmasının kendilerine mutluluk verdiğini kaydetti.

MEZUNİYET BELGELERİNİ ABİŞ’İN ELİNDEN ALDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 107 öğrenciyi mezun etti. Mezun öğrenciler aileleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’na gelerek belgelerini almaya devam ediyor. Bu öğrencilerden; Ekrem Dolanbay (piyano), Erva Koca (keman), Bade Koç (piyano), Nehir Ada Gül (piyano), Zeynep Sarı (piyano), Egemen Adıgüzel (keman), Beste Yılmaz (klasik gitar) ve Ecrin Alara Aksoku (keman) kuruma gelerek mezuniyet belgelerin aldı. Bu öğrencilere başarı belgeleri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş tarafından takdim edildi.

BAŞKAN VEKİLİ ABİŞ MEZUN ÖĞRENCİLERİ KUTLADI

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda gerçekleşen mini törende mezun öğrencilerin aileleri de yer aldı. Gençleri başarıları nedeniyle kutlayan Başkan Vekili Berna Abiş, onları yetiştiren eğitmenlerine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği öneme dikkat çeken Abiş, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Konservatuvarımız geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sanat eğitimine katkı sunmaya devam edecek. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir” diyor. Bizler de bu sözün arkasından giderek kentimize ve ülkemize geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Mezun olan öğrencilerimizi kutluyorum ve gelecekteki sanat hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. Başkan Vekili Abiş daha sonra öğrencilere mezuniyet belgelerini takdim ederek, bundan sonraki sanat yaşamlarında başarılar diledi.

VELİLERDEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A SANAT EĞİTİMİ TEŞEKKÜRÜ

Öğrenci velileri ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda verilen eğitime dikkat çekti. Çocuklarının ilk sanat eğitimini bu çatı altında aldığını ifade eden veliler, “Sanat yolculukları Büyükşehir Belediye Başkanı Konservatuvarı’nda başladı. Buradaki kaliteli ve çağdaş eğitim sayesinde Devlet Konservatuvarı ile Güzel Sanatlar Lise ve Fakültelerinin sınavlarını zorlanmadan kazandılar. Eğitmenlerin ilgisi ise tüm eğitim hayatı boyunca devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Konsevatuarı'nda emeği olan öğretmenlerimize ve yöneticilere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Mezun öğrenciler, Başkan Vekili Berna Abiş ile birlikte Büyükşehir Belediye Konservatuvarı önünde hatıra fotoğrafı çektirerek, yıllarca eğitim aldıkları okullarına tatlı hatıralarla veda etti. Bu anlamlı karede onları yetiştiren Belediye Konservatuvarı eğitmenleri ve aileleri de yer aldı.