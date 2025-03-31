Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları tarafından düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda” kursiyerler büyük bir heyecan içinde yarıştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) tarafından düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda” tecvitli Kur’an-ı Kerim okuma branşında eğitim gören kursiyerler yarıştı. Kaybedeni olmayan yarışmada kursiyerlerin heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KO-MEK bünyesinde “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na” ev sahipliği yaptı. 88 kursiyerin katıldığı yarışma için Gebze, İzmit ve Gölcük'te ön elemeler yapıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen ön elemeler sonucunda finale kalan 16 kursiyer, büyük bir heyecan içinde yarıştı.

Yarışmada alanında uzman jüri üyeleri görev aldı. İzmit İlçe Vaizesi Alime Aydoğan, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Nevrin Nur Aslan, Müzehhibe Fatma Aydın ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdiresi Şerife Halıcı, engin bilgi ve tecrübeleriyle yarışmaya değer kattı.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılışında KO-MEK Yuvacık Kurs Merkezi kursiyerlerinin seslendirdiği ilahi dinletisi izleyenleri adeta mest etti.

Final yarışmasına katılarak bir seminer veren Yazar Saliha Erdim, “Kur’an Ahlakıyla Yaşamak” konusunda önemli bilgiler verdi. Peygamber Efendimiz ve sahabelerinin yaşamlarından örnekler veren Erdim, ”Peygamber Efendimizi tanısak ve onun hayatını anlasak çok rahat edeceğiz. Bizler hayatımızı ve sosyal yaşamımızı Peygamber Efendimizin hayatına göre şekillendirmeliyiz” diyerek katılımcılara önemli bir mesaj verdi. Erdim, dinleyicilere bol bol okumalarını da tavsiye etti.

“KO-MEK SİZLER İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT”

Aile içerisinde huzurun önemine değinen Erdim, “Bir ailede huzur yoksa o evde psikolojik rahatsızlıklar baş göstermeye başlar. Eşler birbirine daima saygı ve sevgi ile yaklaşmalı. Ailede huzur eşlerin birbirine verdiği değerle doğru orantılıdır. Eşinize verdiğiniz değerin yerini teknolojik aletler almasın” dedi. “Aile içindeki israfı en iyi hanımefendiler bilir” diyen Erdim, “KO-MEK sizin için iyi bir fırsat. Burada ne kadar güzel işler yaparsanız, özgüveniniz o kadar artar” diyerek KO-MEK kurslarının önemine değindi.

Birbirinden başarılı yarışmacıların katıldığı yarışmada jüri üyeleri, dereceye girecek olan yarışmacıları seçerken zor anlar yaşadı. 16 yarışmacının dereceye girebilmek için ter döktüğü final mücadelesinde yarışmacı yakınları oturdukları yerlerden dua ederek destek verdi. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada en yüksek puanı alan Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezi'nden Nagihan Emir birinci olurken, aynı merkezden Tuba Topçu ikinci, Kuruçeşme Kurs Merkezi’nden Hatice Gülpınar ise üçüncü oldu. Başkan Vekili Berna Abiş tarafından dereceye giren kursiyerlere ödülleri takdim edildi. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın verildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm kursiyerler için İstanbul Ayasofya Camii ziyareti gerçekleştirilecek.

Ödül törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, yarışmaya katılan tüm kursiyerleri tebrik ederek, “Kur’an ahlakıyla yaşamak gerçekten çok güzel ama bir o kadar da zor. Bu yarışmanın kazananı çok. Buraya katılan herkes bizim için kazanmış sayılır. Sizler bizim için çok önemlisiniz, iyi ki varsınız” diyerek teşekkür etti.