İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Ramazan Bayramı tatiline özel olarak düzenlediği “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” ile 6 Nisan'a kadar sürecek kapsamlı bir etkinlik takvimine başladı.İSTANBUL (İGFA) - 6 Nisan'a kadar başta Saraçhane İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait birçok mekanda bayram coşkusu gün boyu süren etkinliklerle yaşanacak.

Şenliğin ilk günü olan dün Saraçhane Parkı, çocuklara özel hazırlanan etkinliklerle şenlendi. Oyun parkurlarından illüzyon gösterilerine, kukla tiyatrosundan atölye çalışmalarına kadar birçok içerikle çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

“Doğa Dedektifleri”, “İleri Dönüşüm”, “Demokrasi”, “Eşit Haklar” gibi atölyelerde çocukların katılımı yoğun olurken, Karagöz ve kukla gösterileri, masal anlatımları ve animasyon ekipleriyle gün boyunca renkli bir atmosfer hakim olurken, etkinliklerin bayram süresince devam edeceği öğrenidi.

Geleneksel bayram lezzetlerinden pamuk şeker, kağıt helva, patlamış mısır ve nostaljik şekerler de katılımcılara ikram edildi.

Gündüz çocuklara özel etkinliklerle başlayan bayram şenliği, akşam saatlerinde İstanbulluları kültür ve sanatla buluşturuyor.

Etkinlikler Saraçhane Binası önünde gerçekleştiriliyor.

31 Mart Pazartesi Programı:

19.00: Söyleşi – Dünden Bugüne Bayram Sofraları

Konuşmacı: Vedat Başaran, Moderatör: Rıza Sönmez

20.15: Kolektif İstanbul – Konser

21.30: Kamufle – Konser

1 Nisan Salı Programı:

19.00: Söyleşi – Bayramın Tadı: Kahve, Lokum, Şekerlemeler

Konuşmacı: A. Çağrı Başkurt, Moderatör: Aliye Gümüş

20.15: Çağlar Fidan & Derya Türkan – Konser

21.30: Ezgi Aktan – Konser