Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan su ihtiyacına karşı önlemlerini sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Körfez ilçesi Kıyırlı mevkiinde yer alan ve daha önce altyapı projelerinde kullanılan su kuyusu yeniden devreye alındı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla birlikte, Önezli mevkii ile Kutluca Mahalle’lerinin içme suyu ihtiyacı bu kaynaktan karşılanacak.

720 METRE İÇME SUYU HATTI YAPILACAK

Proje kapsamında 720 metre uzunluğunda içme suyu hattı imalat çalışmaları devam ediyor. Suyun kesintisiz terfisini sağlayacak pompa sistemine enerji ulaştırmak için de 650 metrelik elektrik hattı çalışmaları tamamlandı. Bu sayede, özellikle yaz aylarında artan su kullanımı sonrasında yaşanabilecek olası anlık su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

GÜÇLÜ ALTYAPI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET

İSU, şehrin dört bir yanında hayata geçirdiği altyapı yatırımlarıyla vatandaşlara sağlıklı, kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunmayı sürdürüyor. Kıyırlı’daki bu çalışma da, mevcut su şebekesini destekleyerek Körfez ilçesi Kutluca Mahallesi ve Önezli Mevkiinde su temininin kesintisiz olmasını sağlayarak yeni su kaynakları ile baraj üzerindeki baskıyı azaltıyor.

TASARRUF ALIŞKANLIĞI HERKESİN SORUMLULUĞU

Yaz aylarında artan su tüketimi dikkate alındığında, altyapı yatırımlarının yanı sıra bireysel su tasarrufu alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Suyun verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması; mevcut kaynakların korunması ve geleceğe güvenle aktarılması açısından kritik bir rol üstleniyor. Bu kapsamda kent genelinde yeni su kaynağı arayışları hız kesmeden devam ediyor ve kesintisiz hizmet için çalışmalar sürdürülüyor.