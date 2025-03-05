Kocaeli Büyükşehir tarafından Milli İrade Meydanı’nda açılan Dini Yayınlar Fuarı’nı Ramazan’ın ilk haftası dolmadan 2 bin kişi ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak düzenlenen Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Milli İrade Meydanı’nda açılan fuarı, Ramazan’ın ilk haftası tamamlanmadan 2 bin kişi ziyaret etti.

RAMAZAN’IN BİRLEŞTİRİCİLİĞİNE YAKIŞAN MEKÂN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı için birbirinden anlamlı etkinlikler gerçekleştiriyor. Ramazan etkinliklerinin en önemlilerinden birini de Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı oluşturuyor. Büyükşehir, bu etkinliği için son derece önemli bir mekân belirledi. Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı, birlik ve beraberliğin kentteki simgesi haline gelen Milli İrade Meydanı’nda açıldı. Böylelikle Ramazan ayının birleştiriciliği meydanın simgesi ile taçlanmış oldu.

FUARA HER YAŞTAN İLGİ VAR

Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 12 yayınevinin yer aldığı fuarı 7’den 70’e her yaştan Kocaelili ziyaret ediyor. Ramazan ayının başından bu yana alanı 2 bin kişi ziyaret etti. Özellikle lise ve üniversite gençliğinin ilgi gösterdiği Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı’nı yetişkinler de sıklıkla tercih ediyor.

ARADIKLARI YAYINA ULAŞABİLİYORLAR

Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı’nın bir özelliğini ise yayın çeşitliliği oluşturuyor. Her yaştan kesime hitap eden fuarda vatandaşlar aradıkları yayına ulaşabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Özellikle çocuklar çizgi resimli anlatımların yer aldığı kitapları beğenerek satın alıyor.

SÖYLEŞİ VE ETKİNLİKLER İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı kendi içinde de birbirinden renkli ve Ramazan ayının ruhuna uygun etkinlikleri barındırıyor. Söyleşi ve çocuk etkinlikleri Ramazan’a anlam katarken, manevi ayı daha da güzelleştiriyor. Kocaelililer sabah saatlerinde hem kitap fuarını geziyor hem de çocuklarıyla birlikte atölye etkinliklerine katılıyor. Akşam iftarın ardından başlayan sohbet ve dinletiler ise önemli yazar ve sanatçıları vatandaşlarla buluşturuyor. Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı, Kadir Gecesi’ne kadar devam edecek. Fuar bu tarihe kadar her gün 13.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.