Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri hafta sonu da devam edecek. Bugün 13.30 ile 15.00 arasında, 4 seans olmak üzere Küçük Davulcular Atölyesi düzenlenecek. Etkinliğe 4-6 yaş arasındaki çocuklar katılacak.KOCAELİ (İGFA) - Milli İrade Meydanı’nın ev sahipliğindeki hafta sonu etkinliklerine yazar Melih Tuğtağ ve Sedat Anar katılacak.

Bugün 16.00’da, çocukların hikâyelerini severek okudukları yazar Melih Tuğtağ Milli İrade Meydanı’na konuk olacak. Yazar, minik dostları için birbirinden güzel hikâyeler anlatacak. Akşam ise, Sedat Anar sohbeti ve ilahileriyle bir program sunacak. Yetişkinlere yönelik etkinlik 21.30’da başlayacak.

BAŞVURULAR KOCAELİ.BEL.TR ADRESİNDEN

Küçük Davulcular Atölyesi ile Ramazan Feneri Temalı Kitap Ayracı Atölyesi KO-MEK tarafından organize edilecek. Söz konusu atölyelerin başvuruları www.kocaeli.bel.tr. internet adresi üzerinden yapılacak.

PAZAR GÜNÜ KİTAP AYRACI ATÖLYESİ VAR

Pazar günü Ramazan Feneri Temalı Kitap Ayracı Atölyesi yapılacak. Bu etkinliğe 6-10 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek. Saatler 17.00’yi gösterdiğinde çocukları eğlenceli bir illüzyon gösterisi bekleyecek. Ayrıca 12 yayınevinin yer aldığı Dini Yayınlar Fuarı hafta sonu da açık olacak. Fuar, 13.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

KUTSAL EMANETLER SERGİSİ’Nİ KAÇIRMAYIN

Seka İhtisas Merkezi’ndeki Hadim-ul Harameyn Kutsal Emanetler Sergisi de 9 Mart Pazar günü sona erecek. Sergi 09.00 ile 18.00 arasında ziyaret edilebilir.