Kocaeli Büyükşehir; Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında ata tohumunun korunmasını ve Kocaeli’nin zengin kültürel mirasını öğrencilere tanıttıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nde yerli malı, ata tohumu, yerel kültürün önemi ve Kocaeli’nin yerel lezzetleri ilkokul öğrencilere tanıtıldı.

YÖRESEL DEĞERLER ANLATILDI

Etkinlikte öğrencilere yerli malı, ata tohumu, yerel kültürün önemi ile Kocaeli’nin coğrafi işaretli ürünleri tanıtılırken, öğrencilere mancarlı pide ikram edildi. Yöresel oyunlar ve masal etkinliğiyle keyifli anlar yaşayan öğrencilere “Kandıra Karpuzu”, “İzmit Simidi”, “İzmit Pişmaniyesi”, “Kandıra Dartısı”, “Karamürsel Simit Dolması” ve “Hereke Halısı” gibi yöresel değerler ile ilgili sunum yapıldı.

MASALLAR ANLATILDI, OYUNLAR OYNANDI

Kocaeli masallarından Akçaoğlan ve Sihirli Heybesi’nin öğrencilere anlatıldığı etkinlikte, öğrencilere ata tohumunun önemi vurgulanması amacıyla tohum hediye edildi. Topaç çevirme, mani söyleşileri, bilmeceler ve yöresel oyunlarla devam eden etkinlik, hem öğretici hem de keyifli bir atmosferde tamamlandı.

KOCAELİ’NİN KÜLTÜR ZENGİNLİKLERİNE DAVET

Manav Türklerinin Kocaeli’ne yerleşimi, yöresel ketenin tarihçesi ve motiflerin anlamına dair dört bölümlük bir sergiye ev sahipliği yapan Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nde Kocaeli’nin kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçiler, pazartesi hariç haftanın 6 günü 09.00-17.30 saatleri arasında müzeyi ziyaret edebilir. Ziyaretçiler müze ziyareti ve detaylı bilgi için 0262 331 23 73 numaralı telefonu arayıp detaylı bilgi alabiliyor.