Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği “Bi Dünya Eğlence” şenlikleri binlerce çocuğa unutulmaz bir 5 gün yaşattıKOCAELİ (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle dolu dolu geçti. TBMM’nin açılışının 105. yılına denk gelen ve çocuklara bayram olarak armağan edilen bu özel gün, Büyükşehir’in 5 güne yaydığı renkli etkinliklerle taçlandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “23 Nisan Çocuk Şenliği’nde” Kocaelili çocuklar, birbirinden renkli programlar, konserler ve gösterilerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük coşkuyla kutladı. Çocuklar, şenlikte birbirinden özel programlarla hem eğlendi hem de aileleriyle unutulmaz anılar biriktirdi. Konserden tiyatrolara, atölyelerden korteje kadar her gün daha da coşkuyla kutlanan 23 Nisan etkinliklerine rekor katılım sağlandı. Bu kapsamda yüz bini aşkın çocuk, aileleri ile birlikte Büyükşehir’in düzenlediği 23 Nisan şenliklerinde eğlenceli zaman geçirdi.

ÇOCUKLAR, UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı unutulmaz bir festivale dönüştürdü. Çocuklar, şenlikte birbirinden özel programlarla hem eğlendi hem de aileleriyle unutulmaz anılar biriktirdi. Konserden tiyatrolara, atölyelerden korteje kadar çocuklar için her gün daha da coşkuyla kutlanan 23 Nisan Şenliği, çocukların gönüllerince eğlendiği bir alan oldu.

Kocaeli’nin dört bir yanında kutlanan 23 Nisan coşkusu 5 güne yayılan etkinliklerle doya doya kutlandı. İzmit Milli İrade Meydanı ve Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşen etkinlik ve atölyeler, 19-23 Nisan tarihleri arasında her gün binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 19 Nisan’da Gebze Kent Meydanı’nda 23 Nisan Korteji ile başlayan eğlence şenlikleri İzmit’in kalbinde yer alan Milli İrade Meydanı’nda zirveye ulaştı.

OĞUZHAN KOÇ’TAN 23 NİSAN KONSERİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün, Kocaelililer için yine büyük bir coşkuya sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi, pek çok özel etkinliğin yanı sıra muhteşem Oğuzhan Koç konseriyle de 23 Nisan’ı kutladı. Ünlü pop sanatçısı, en güzel şarkılarını Kocaelililer için seslendirdi. Konserin olduğu saatlerde Kocaelispor’un Süper Lig’e çıktığı haberi meydandaki coşkuyu doruk noktasına ulaştırdı. Meydan “Şampiyon Kocaelispor” sesleriyle inledi.

SAHNE ŞOVLARI İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Şenlikler boyunca kurulan iki sahnede de birbirinden etkileyici sahne şovları yer aldı. TRT yapımı sevilen müzikaller Rafadan Tayfa, Elif’in Düşleri, Arı Maya, Ege ile Gaga ve Kukuli, çocukların 23 neşesine neşe kattı. Çocuk konserinde ise sahne alan Burak Onurlu ve Lemi Filozof, performansları ile çocukların kalbine dokundu. Halk oyunları ekiplerinden ateş gösterilerine, çocuk korolarından lokomotif bando takımına kadar birçok performans miniklerden tam not aldı.