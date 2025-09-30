Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, bu yıl 04-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nı düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı bakımından en büyük ve en kapsamlı kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı 15. kez dostlarıyla buluşacak.

Uluslararası kimliğe sahip olan anlamlı organizasyon bu yıl 04-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi ile otopark alanında kurulan çelik yapı içinde gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar, bu tarihler arasında, 9 gün boyunca 10.30-21.30 arasında fuarı ziyaret edebilecek. Bu yıl Prof. Dr. Kemal Sayar’ın onur konuğu olacağı uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, “Anadolu Mayasının Esası Birliktir” temasını taşıyacak. Türk Dünyası’nın köklü birlik ruhunu, ortak değerlerini ve kültürel sürekliliğini merkeze alacak olan fuarda; 515 yayınevi, STK ve sahaf yer alacak. Ayrıca 1050 söyleşi-panel ve imza etkinliği düzenlenecek. Fuara bu yıl; İlber Ortaylı’dan, Okan Bayülgen’e ve Muhyiddin Şekur, Thomas Taylor ve SoYoung Park’a kadar Türk ve Dünya edebiyatının önde gelen kalemleri katılacak. Ayrıca siyaset arenasından edebiyat dünyasına kalem uzatan isimler de kitap fuarında yer alacak.

GENEL SEKRETER BASIN TOPLANTISI İLE TANITTI

Kente 9 gün boyunca edebiyat ve kültür şöleni yaşatacak uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’nın programı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’nın düzenlendiği basın toplantısı ile tanıtıldı. Maide Kafe’de gerçekleştirilen basın toplantısında; Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Cebeci, Kentim A.Ş Genel Müdürü Mustafa Albayrak yer aldı.

KİTAP FUARININ İSTATİSTİKİ BAŞARISI

Genel Sekreter Dr. Baraçlı, basın yayın organlarının yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında ilk olarak Kocaeli Kitap Fuarlarının istatistiki başarılarını gözler önüne serdi. Kocaeli Kitap Fuarı’nın 2009 yılında 60 kişiyle yola çıktığını hatırlatan Genel Sekreter, ardından gerçekleştirilen fuarların her yıl büyüyen ziyaretçi ve etkinlik sayıları hakkında bilgi aktardı. “Unutmayalım ki, kitap bizim için çok değerli bir varlık. Bizler esasında ilk emir “Oku” kavramı üzerinden hareket ederek kitap anlayışımızı yaygınlaştırmamız gerekiyor” dedi.

GEÇEN YIL 1 MİYON 23 BİN 514 BİN ZİYARETÇİ SAYISINA ULAŞTIK

Geçen yıl “Savaşın ve Acının Edebiyatı” temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarına sözü getiren Genel Sekreter Baraçlı; “Prof. Dr. Sadettin Ökten’in onur konuğu olduğu geçen yılki fuarımıza, 530 yayınevi, 980 kültürel etkinlik ve 800 yazar yer aldı. Ve geçen yıl; 1 milyon 23 bin 514 kişilik ziyaretçi sayısıyla bugüne kadarki en yüksek katılımı gerçekleştik” şeklinde konuştu.

GEÇEN YILIN REKORUNU KIRACAĞIZ

Genel Sekreter Baraçlı bu aşamada geçen yılki 1 milyon 23 bin 514 ziyaretçi sayısına vurgu yaptı. Dr. Baraçlı, “Bu yıl bu sayısının üzerine çıkacağımıza olan inancımız tamdır. Tüm Kocaelileri Kocaeli Kitap Fuarı’na bekliyoruz” şeklinde konuştu.

515 YAYINEVİ 1050 SÖYLEŞİ

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yıl 04-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenleneceğini tekrarlayan Genel Sekreter, “ Bu tarihlerde her gün 10.30 ile 21.30 saatleri arasında 9 gün boyunca kitapseverlerle buluşacağız. Kentin beklediği adeta bir sevda haline gelen fuarda her yıl olduğu gibi edebiyat, tarih, fikir, medya, siyaset ve sanat dünyasının önemli yazarlarını ağırlayacağız. Uluslararası 15. Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi ve Otopark alanında kurulan çelik yapı içerisinde düzenlenecek. Bu kapsamda fuar, açık-kapalı toplam 28 bin metrekarelik bir alanda kitap dostlarını ağırlayacak. Uluslararası fuara bu yıl; 515 yayınevi, STK ve sahaf katılacak. Ayrıca 1050 söyleşi-panel ve imza etkinliği gerçekleştirilecek” diye konuştu.

ANADOLU MAYASININ ESASI BİRLİKTİR

Kocaeli Kitap Fuarı’nın, elde ettiği büyük başarıların ardından 2025 yılı içinde hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Genel Sekreter bu kapsamda son derece önemli ve anlamlı bir temanın belirlendiğini kaydetti. “Fuarımız bu yıl, “Anadolu Mayası” temasından yola çıkarak Türk Dünyası’nın köklü birlik ruhunu, ortak değerlerini ve kültürel sürekliliğini merkeze alacak” diyen Genel Sekreter, “Anadolu Mayasının Esası Birliktir” anlayışını temel alan fuarda, gelenekten geleceğe uzanan kültürel süreklilik çok yönlü biçimde ele alınacak” dedi.

FUAR ÖNCESİ ETKİNLİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin bir yıl boyunca hasretle beklediği bu önemli organizasyon öncesinde, tüm birimlerinin katkılarıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirmeye başladı. Birbirinden önemli kalemler Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine konuk olarak fuar öncesinde okurlarıyla bir araya geldi. Ayrıca; Türkiye’nin en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da beyaz sayfalardan beyaz perdeye konseptiyle sinema gösterimi gerçekleştirildi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Genel Sekreter Dr. Baraçlı, fuar öncesi etkinliklerin yarın da (01 Ekim Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu. Bu kapsamda; Milli İrade Meydanı’nda ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un aynı adlı kitabından beyaz perdeye uyarlanan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin gösterimi yapılacak. Gösterim 20.00’de başlayacak. Bunun yanı sıra Türk Dünyasının önemli sesi Azerin, bu yılki temayı taçlandıracak konseri ile üniversiteli gençlerin yanında olacak. Azerin Konseri 02 Ekim Perşembe akşamı 20.00’de Kocaeli Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Büyükşehir, kitap fuarı tanıtımlarına yönelik organizasyonlarından birini de Gebze’de gerçekleştirecek. 02 Ekim Perşembe akşamı 20:00’de Gebze Kent Meydanı’nda “Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu” en güzel türkülerini Kitap Fuarı öncesinde Gebzeliler için seslendirecek.

VE AĞAÇLARIMIZ BU YIL DA KİTAP AÇACAK

Bu etkinliklerin en sevilenlerinden biri ise hiç kuşkusuz artık bir gelenek halini alan Ağaçlar Kitap Açtı organizasyonu olacak. Söz konusu etkinlik bu yıl 3 farklı alanda yapılacak. Her üç etkinlik eş zamanlı olarak 03 Ekim Cuma sabahı 07:30’da, İzmit Yürüyüş Yolu, Gebze Kent Meydanı ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Genel Sekreter kentin çok sevdiği ve bir yıl boyunca beklediği bu güzel organizasyona tüm Kocaelilileri davet etti.

RESMİ AÇILIŞ 3 EKİM CUMA AKŞAMI OLACAK

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı 03 Ekim Cuma akşamı 19.30’da resmi törenle açılacak. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon’da “Altaylar’dan Tuna’ya Müzik Birleştirir” başlıklı bir program gerçekleştirilecek. Müziğin birleştirici evrensel dili ile Türk Dünyası’na bağlanacağız. Coşkun Karademir’in müzik direktörlüğünde, Ahmet Yesevî’den başlayan bu yolculuk; Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya, Kıbrıs’tan Balkanlara uzanan Türk coğrafyasının türküleri, Türk çalgıları ve geleneksel motif görselleri eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

ONUR KONUĞU PROF. DR KEMAL SAYAR

Kitap Fuarının onur konuğu Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden, kişisel gelişim uzmanı psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar olacak. Sayar, kıymetli fikirlerini düzenleyeceği söyleşi ile okurlarına aktaracak.

ÖZEL OTURUMLAR DÜZENLENECEK

Alanında uzman isimlerin katılacağı birbirinden kıymetli kalemler özel oturumlarda okurlarıyla buluşacak. Bu özel oturumlarda; Türk Dünyasının ortak medeniyeti, tarihi, dili, kültürü, sanatı, aile yapısı, ilim, hikmet ve irfan geleneği gibi temel başlıklar bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak. Örneğin; Türk edebiyatının tartışmasız yaşayan en önemli üstatlarından ve geçen yılki onur konuğumuz Prof. Dr. Sadettin Ökten, Serdar Tuncer moderatörlüğünde; “Ortak Medeniyetin İzinde” başlıklı söyleşi ile fikirlerini paylaşacak.

OKAN BAYÜLGEN KİTAP FUARINA KONUK OLACAK

Türk Tiyatro ve sinemasının sevilen ismi televizyon programcısı Okan Bayülgen de bu yıl uluslararası kitap fuarına konuk olacak. Bayülgen, Orhan Karaağaç moderatörlüğünde “Türkçemiz Evimiz” başlıklı oturumda sevenleriyle bir araya gelecek.

TARİH PROGRAMI TADINDA SÖYLEŞİLER

TV Programlarında severek izlenen tarih içerikli yayınların bir benzeri Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi-yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Pelin Çift ile birlikte “Zamanın İzinde: Türklerin Ortak Tarihi” konulu televizyon programı tadında bir söyleşi yapacak.

İLBER HOCA BU YIL DA KİTAP FUARINA KONUK OLACAK

Tarihi sevdiren İlber Ortaylı her yıl olduğu gibi bu yıl da Kitap Fuarı’na konuk olacak. Tv Programcısı Cansu Canan Özgen ile birlikte “Türk Coğrafyasının Hafızası: Kültür, Kimlik ve Gelecek” konulu bir söyleşi gerçekleştirilecek. Ayrıca; TV programcısı Mehmet Akif Ersoy ve Nedret Ersanel, “Savaşın Gölgesinde Hafızayı Korumak: Filistin, Bostan, Suriye” konusu ile acı ve zulmün gölgesinde yaşayan halkları mercek altına alacak ve yaşanan zulmü bir kez daha gözler önüne serecek.

Bunun yanı sıra; ,

“Seyyahların Dilinden Bir Milletin Yol Haritası” İle Rotasız Seyyah;

Buharadan Anadolu’ya İrfan Çizgimiz İle Mahmut Erol Kılıç

“Balkanlar’da Medeniyetin İnşa Dili: Mimari, Edebiyat, İrfan” İle Ahmet Murat Özel

“Birliğin Temeli: Türk Dünyasında Aile Yapısı Ve Kültürel Süreklilik” İle Dilek Cesur,

“Mimarlık, Estetik Ve Anlam: Türk Dünyasının Mekân Anlayışı” İle Celalettin Çelik Ve Savaş Barkçin,

Anadolu'nun İrfanı, Çağın Bilgesi: Alev Alatlı” Konusu İle Ayşe Böhürler Ve Süleyman Seyfi Öğün’ün katılacağı özel oturumlar geçekleştirilecek.

4 BİN 100 KİŞİ İLE KİTAP OKUMA REKORU DENENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda, 7 Ekim tarihinde Guinnes Dünya Rekorları kategorisinde yer alan “En Çok Ebeveynin Aynı Anda Çocuğuna Kitap Okuması Rekoru” denemesi gerçekleştirilecek. Bu denemede, Merve Gülcemal’in “Filistin Bizim” kitabı okunacak. Büyükşehir Belediyesi’nin rekor denemesini 7 Ekim tarihine denk getirmesi ise tesadüf değil.

7 EKİM TARİHİ TESADÜF DEĞİL

Genel Sekreter Baraçlı bu konuya dikkat çekerek, “7 Ekim İsrail’in Gazze’ye yönelik işgalinin sene-i devriyesidir. Biz de bu önemli projeyi çocukların acımasızca öldürüldüğü güne getirmek ve böylece dikkatleri Filistin’deki mezalime çekmek istedik. 4.100 ebeveynin çocuklarıyla katılacağı rekor denemesinde, 2023 yılında Hindistan’da 3.066 kişi ile kırılan rekorun aşılması ve yenilenmesi hedeflenmektedir. Guinnes yetkilileri ile görüşmelerimiz devam etmektedir” şeklinde konuştu.

REKOR BEKLİYORUZ

Öte yandan Genel Sekreter bu aşamada önemli bir hedefi de basın mensuplarıyla paylaştı. Filistin’in Türkiye için önemi tekrarlayan Genel Sekreter, 4 bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştireceğimiz kitap okuma denememize ilginin büyük olacağını biliyoruz ve inanıyoruz. Bu denemenin sonunda rekora ulaşacağımıza güveniyoruz” diye konuştu.