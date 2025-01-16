Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi E Kapısı ile Onkoloji Polikliniği arasındaki yolun bozulan kısımlarını kilitli parke taşları ile yeniliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahalleler başta olmak üzere, yollara dayanıklı ve sökülüp yeniden kullanma özelliği olan kilitli parke taşı döşeyerek hem israfın önüne geçiyor hem de yolları güzel bir görünüme kavuşturuyor.

HER BİR KÖŞEDE HİZMET VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmette ayrım gözetmeksizin kentin her bir köşesinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda dayanıklı ve uzun ömürlü olması dolayısıyla kırsal mahalleler başta olmak üzere, bozulan yollar kilitli parke taşıyla yenileniyor. Çalışmalar doğrultusunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) E Kapısı ile Onkoloji Polikliniği arasında kalan bozuk yol, kilitli parke taşı döşenerek yenileniyor.

SOĞUK HAVADA DA ÇALIŞILIYOR

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ekipleri, çalışmalarını soğuk havaya rağmen sürdürüyor. Kış şartlarında daha dayanıklı ve yüksek rakımlı yerlerde sürtünme kuvveti fazla olması dolayısıyla donma ve buzlanmaya karşı dirençli olması nedeniyle kilitli parke taşı tercih ediliyor.

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Kar yağışının yoğun olduğu Umuttepe bölgesinde yerleşkesi bulunan Kocaeli Üniversitesi Kampüsü’nde, sürücülerin ve öğrencilerin konforlu bir şekilde seyahat etmeleri amaçlanıyor. Yapılan çalışmalarla yol hem dayanıklı hale getiriliyor hem de görsel açıdan şık bir görünüme kavuşturuluyor. Sökülen taşların, başka yerlere de serimi yapılabiliyor. Böylece kamu kaynakları yerinde kullanılarak, israfın önüne geçilmiş oluyor.