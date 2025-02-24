Kocaeli Büyükşehir, yoğun kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanmaya karşı da kent genelinde özverili bir şekilde çalışıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir kar mesaisinde durmak bilmiyor. Yağışın yoğun olduğu dönemde yolları sürekli açık tutan ekipler, karın etkisini yitirmesinin ardından oluşabilecek buzlanmaya karşı da çalışmalarını sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR GECE GÜNDÜZ SAHADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ardından araçların ve yayaların sorun yaşamaması için şehir merkezleri ve kırsal mahallelerde buzlanmaya karşı gerekli önlemleri aldı. Kaldırımları kar ve buzdan temizleyerek yayalar için güvenli hale getiren ekipler söz konusu çalışmaları özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri, kaldırımların dışında yaya üst geçitlerinde de kar temizleme çalışması yaparak yaya ulaşımının en önemli noktalarında güvenli geçişi sağlamak için çaba sarf ediyor.

DÖRT KOLDAN KARLA MÜCADELE

Büyükşehir, Kocaeli’nde etkisini gösteren yağışa karşı 2.321personel ve 623 araç-iş makinesi ile yolların açık tutulması için yoğun mesai harcadı. Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte özellikle şehir merkezlerinde yaşanan don ve buzlanmaya karşı vatandaşların sorun yaşamaması için ekipler sabaha kadar çalışma yaptı. Bu bağlamda; okullar, camiler, hastaneler ve durakların önü ve üst geçitler başta olmak üzere kar temizleme, buzlanmaya karşı ise tuzlama ve solüsyon çalışması yapıldı. Özellikle öğrencilerin okullarına rahat bir şekilde gidebilmesi için yollardaki buzlu alanlar temizlendi.

ŞEHİR MERKEZLERİNDE AKSAMA YOK

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı Karla Mücadele Ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı aldığı tedbirlerle vatandaşların güvenliğini sağlamak adına kar temizleme ve buzlanma öncesi tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle acil servis girişleri, aile sağlığı merkezleri, köprüler, camilerin, otogarlar, otobüs durakları, kamu binalarının önü, üst geçitler ve viyadüklerde yoğun kar birikintisi oluşturan bölgelerde temizlik çalışmaları yaparak, ulaşımın güvenliğini artırmak için titizlikle çalışıyor. Üst geçitlerin merdivenlerinde biriken kar nedeniyle gece ayaz yapmasıyla oluşan buzlanmalar, buz çözücü solüsyon dökülerek temizleniyor.

ÖĞRENCİLER SORUN YAŞAMADI

Karla kaplanan yollar, yoğun buzlanma riski taşıyan alanlar ve kamusal alanlarda yürütülen küreme ve tuzlama işlemleriyle hem araç hem de yaya trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanması hedefleniyor. Özellikle öğrencilerin okullarına sorun yaşamadan ulaşması için eğitim kurumlarının güzergahlarında ve önlerinde kar temizliği yaptı. Buzlanan yollara ise özel solüsyon dökülerek risk ortadan kaldırıldı. Ekiplerin yaya geçişlerini güvenli hale getirmek için gösterdiği gayret de vatandaşlardan büyük takdir topladı.