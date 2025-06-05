Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arife günü il genelindeki mezarlıkları ziyarete gelen vatandaşlara binlerce çiçek dağıttı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arife günü il genelindeki mezarlıklara akın eden vatandaşlara anlam yüklü bir jestle binlerce mevsimlik çiçek dağıttı. Bu güzel gelenek, şehrin dört bir yanındaki mezarlıklarda duygu dolu anlara sahne oldu.

MEZARLIKLAR, ÖZENLE HAZIRLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün titiz çalışmaları ile Kocaeli’nin tüm mezarlıkları arife gününde ziyaretçi yoğunluğunu karşılayacak şekilde özenle hazırlandı. Her bayram olduğu gibi bu yıl da unutulmaz bir vefa sergileyen Büyükşehir Belediyesi, çiçek dağıtımını geleneksel hale getirerek gönüllere dokundu.

Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Büyükşehir’in dağıttığı rengârenk çiçekleri ebediyete intikal eden sevdiklerinin kabirlerine özenle dikti. Bu anlamlı uygulama, ziyaretçilere manevi bir teselli sundu ve büyük takdir topladı. Mezarlıklara yönelen her ziyaretçi, böylesine ince düşünceli hizmetlerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gönülden teşekkürlerini iletti.

ÜCRETSİZ SERVİSLERLE KOLAY ULAŞIM

Ziyaretlerin daha huzurlu ve kolay olması amacıyla arife günü mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti sağlandı. Bayramın ilk iki günü de mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti devam edecek. Batı Terminali’nden sabah saat 10.00’dan akşam 17.00’ye kadar her saat başı hareket eden bu servisler, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştıracak.