Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın’ın Amasra ilçesinde bir kömür ocağının dere yoluyla denize maden atığı döktüğünü tespit etti. İşletmeye 1 milyon 337 bin 334 TL idari ceza uygulanırken, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikilği Bakanlığı'na bağlı Bartın İl Müdürlüğü ekipleri, Amasra'nın Gömü Köyü’nde deniz kirliliği iddiaları üzerine denetim gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde, bir kömür ocağının dere yatağı üzerinden denize maden atığı boşalttığı belirlendi.

Çevre Kanunu kapsamında, kirliliğe neden olan işletmeye 1 milyon 337 bin 334 TL idari para cezası kesildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken, çevrenin korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.