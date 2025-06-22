Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sanat ve el emeğini bir araya getirdiği MARİFEST25 birbirinden özel etkinliklerle devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen hat sanatçılarından Levent Karaduman da dev festivale katılarak klasik hat sanatının inceliklerini sahneye taşıdı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, MARİFEST25 ile sanatı Kocaelilerin ayağına getiriyor. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sanat dolu etkinlikte bu kez Türkiye’nin önde gelen hat sanatçılarından Levent Karaduman izleyicilerle buluştu.

Katılımcılara adeta zamanın dışında bir deneyim yaşatan Karaduman, klasik hat sanatının inceliklerini performatif bir şekilde sahneye taşıdı. Geleneksel hat teknikleri ile modern sanat anlayışını harmanlayan sanatçı, sadece yazıyı değil, aynı zamanda duyguyu ve düşünceyi de izleyicilerin gönüllerine nakşetti.

HAT SANATI SADECE YAZI DEĞİLDİR

Bu özel gösteride Levent Karaduman’ın fırça darbeleriyle anlam bulan kelimeler, izleyenleri mistik bir yolculuğa çıkardı. Sanatçının canlı olarak gerçekleştirdiği yazım süreci, sadece görsel değil; aynı zamanda düşünsel bir etki yarattı. Sessizliğin içinden süzülen harfler, izleyenlerde derin bir tefekkür uyandırdı. Levent Karaduman gösteri sonrasında yaptığı kısa konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Hat sanatı sadece yazı değil, sabırla inşa edilen bir yolculuktur. Bugün burada yazdıklarımız, aslında birlikte yaşadıklarımızın bir yansımasıdır. MANİFEST gibi festivaller, geleneksel sanatlarımızı genç kuşaklarla buluşturmak açısından çok kıymetli.”

Sanatçının performansı büyük alkış alırken, etkinlik sonrası katılımcılar, gösteri sonunda Karaduman’la hat sanatı üzerine sohbet etme ve sorularını yöneltme imkânı da buldu. MANİFEST25, kültür-sanat alanında özgün işler üreten sanatçıları bir araya getirerek, hem geleneksel sanatlara sahip çıkmaya hem de yenilikçi yorumlara zemin hazırlamaya devam ediyor.