Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara trafik bilinci kazandırmayı amaçladığı Trafik Eğitim Parkı’nda teorik ve uygulamalı eğitimler başladı. Çocuklar, eğitim sonunda sertifika alarak trafik gönüllüsü olmaya hak kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Trafik Eğitim Parkı, yeni eğitim öğretim dönemine kapılarını açtı.

Trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve geleceğin sürücülerini bilinçli bireyler olarak yetiştirmek amacıyla sürdürülen eğitim programları her yıl olduğu gibi bu yıl da kapsamlı içerikleriyle devam ediyor.

Trafik Eğitim Parkı’nda 2025-2026 eğitim öğretim dönemi Körfez ilçesi Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik verilen eğitimlerde emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği, toplu taşıma, trafik işaretleri, takip mesafesi, cep telefonu kullanmanın tehlikeleri, yaya geçidi ve trafik lambalarının önemi gibi trafik kuralları teorik olarak öğretildi.

Öğrendikleri kuralları gerçek hayata yakın bir ortamda deneyimleme fırsatı bulan çocuklar, eğitim sonunda sertifika alarak trafik gönüllüsü olmaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi eğitimler ile çocuklara hem bireysel güvenliklerini artırmayı hem de uzun vadede toplumsal trafik kültürüne katkı sunmayı hedefliyor. Trafik Eğitim Parkı’nda yıl boyunca birçok okuldan öğrenciye ulaşılması planlanıyor.