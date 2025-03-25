Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sporda Ben de Varım” projesi ile 14 farklı branşta 190 aktif katılımcıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Sporda Ben de Varım” projesi engelli bireylere yeterliliklerine ve kabiliyetlerine uygun kapılar açmaya devam ediyor. Engelsiz Spor Kursları, 14 farklı branşta 190 aktif özel bireyi kendilerine uygun spor branşıyla buluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik başlattığı “Sporda Ben de Varım” projesiyle dezavantajlı bireylere destek olmaya devam ediyor. Yürütülen çalışmayla dezavantajlı grupların bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını bağımsız bir şekilde sürdürmeleri amaçlanıyor. Sporcular aynı zamanda fiziksel performanslarını gösterme, kendi becerilerini tanıma ve geliştirme fırsatı bulabiliyor. Keşfedilen yetenekler, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılma şansı elde ediyor.

14 FARKLI BRANŞTA 190 AKTİF KATILIMCI

“Sporda Ben de Varım” projesinde engel farklarına göre katılabilecek branşlar; eğlenceli atletizm, basketbol, masa tenisi, floor curling, boccia, geleneksel okçuluk, fiziksel aktivite, fitness, jimnastik, buz pateni, goalball, para karate ve bilek güreşi olarak belirlendi. Engelli bireyler haftada bir gün bir saat eğitim alıyor. Şimdiye kadar 402 özel gereksinimli kişiye hizmet veren Engelsiz Spor Kursları, 14 spor branşında 190 aktif katılımcıyla faaliyetlerine devam ediyor.

“Sporda Ben de Varım” projesi ile ilgili vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi üzerinden bilgi alabiliyor. Başvuru yapan kişinin yaş, yetenek, engel durumuna göre uygun branşa yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi uzman antrenörler tarafından yapılırken, değerlendirilmesi yapılan birey haftanın bir günü uygun branşta eğitim alıyor.