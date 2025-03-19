Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak düzenlediği etkinliklerde doğal şifa yöntemleri anlatıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Dr. Feridun Kunak’ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği söyleşide; geleneksel şifa yöntemleri, doğal ve sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini destekleyen bitkisel karışımlar ve sağlıklı yaşam önerileri ele alındı.

SÖYLEŞİYE YOĞUN İLGİ VARDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bi’ Başka” etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Dr. Feridun Kunak bir söyleşi gerçekleştirdi. Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide; geleneksel şifa yöntemleri, doğal ve sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini destekleyen bitkisel karışımlar ve sağlıklı yaşam önerileri ele alındı.

Dr. Feridun Kunak, sağlığın korunması ve iyileşme sürecinde zihinsel tutumun önemine dikkat çekerek, “Öncelikle beyninizde bitirmeniz lazım. ‘Hastayım’ derseniz hasta olursunuz, iyileşmeyi seçerseniz vücudunuz da sizi destekler” dedi. Kunak, D vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığını ve vücudun kendini yenileyebilmesi için gerekli olduğunu vurguladı.

DOĞAL KÜRLER VE SAĞLIKLI YAŞAM ÖNERİLERİ

Kunak, doğal beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirmedeki önemine değinerek, katılımcılarla çeşitli bitkisel karışımlar ve doğal kür tarifleri paylaştı. Kekik suyu ve el yapımı sirkenin mikrop ve virüslere karşı koruyucu etkisi olduğunu belirten Kunak, “Lütfen doğalı arayın” diyerek katkısız ürünlerin kullanımının önemini vurguladı.

Dr. Kunak, şeker hastalığına yönelik doğal kür tarifleri de paylaşarak, kan şekerini dengelemeye yardımcı olacak bitkisel çözümleri anlattı. Doğal yöntemlerle sağlıklı bir yaşam sürdürmenin mümkün olduğunu belirten Kunak, doğru beslenme alışkanlıklarının ve doğal ürünlerin kullanımının hayat kalitesini artıracağını ifade etti. Söyleşi sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Dr. Feridun Kunak, onlarla birebir ilgilenerek sağlık konusunda önemli bilgiler verdi.