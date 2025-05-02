23 Nisan’da Başkan Büyükakın’ın koltuğuna oturan Asel Damla Altınsoylu, Büyükşehir ekipleri ile birlikte İzmit Ulugazi İlkokulu’ndaki çalışmalar öncesinde alanda inceleme yaptı.KOCAELİ (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda temsili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın koltuğuna oturan Ulugazi İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Asel Damla Altınsoylu, Büyükşehir ekipleri ile okulunda bir araya geldi. Ekipler, Ulugazi İlkokulu’nda yapacakları çalışmalar için saha incelemesinde bulundu.

OKULDA SAHA İNCELEMESİ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu ve yetkilerini temsili olarak Ulugazi İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Asel Damla Altınsoylu’ya devretmişti. Damla Başkan, oturduğu koltukta ilk olarak Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan’dan çocuklar ve gençler için yapılan çalışmaları öğrenmişti. Ardından da okulu için bazı isteklerde bulunmuştu. Küçük başkanın 23 Nisan’daki talimatı doğrultusunda Büyükşehir ekipleri, Ulugazi İlkokulu’nda yapacakları çalışmalar öncesinde saha incelemesi gerçekleştirdi.

SINIF TEMSİLCİLERİNİN FİKRİ ALINDI

Ulugazi İlkokulu’nun bahçesinde yapılacak çalışmalar öncesinde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, Ulugazi İlkokulu Müdürü Süleyman Beyazyüz, Başkan Asel Damla Altınsoylu ve sınıf temsilcisi öğrencileri bir araya geldi. Daire Başkanı Turan, Okul Müdürü Beyazyüz ve Başkan Altınsoy, sınıf temsilcilerine tek tek söz vererek, okul bahçesinde yapılmasını istedikleri oyun alanları ile ilgili isteklerini dinledi.

ÇALIŞMALAR YENİ SEZONA YETİŞECEK

Daire Başkanı Turan, “Başkanımız Tahir Büyükakın bu tür çalışmalara çok büyük önem veriyor. Biz de bu çalışmadan dolayı zevk duyacağız. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz de çok heyecanlı. Güzel bir proje olacağına inanıyoruz. İnşallah açılışına başkanımızı da davet edeceğiz. Burada okulumuzun dış alanını hemen hemen baştan aşağıya elden geçireceğiz. Yeni sezonun açılışına burası hazır olacak” dedi.

“PROJEYİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİM”

Asel Damla Altınsoylu da Başkan Büyükakın ve Büyükşehir personellerine teşekkür ederek, “Okulumuzun bahçesi için oyun alanlarının çizilmesi ve anaokulu uygulama bahçesinin yapılmasını istedim. Arkadaşlarım da yaptığımız toplantıda projelerini anlattılar. Ben de bu projeyi yakından takip edeceğim. Bizleri okulumuzda ziyaret eden Büyükşehir personeline teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.