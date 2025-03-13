Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bi’ Başka” etkinlikleri kapsamında çocuk edebiyatı ele alındı.KOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına özel hazırladığı etkinliklerde “Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bi’ Başka” kapsamında çocuk edebiyatı konuşuldu.

Etkinlik Anne Şehir Merkezi Akasya’da Yazar Tuğba Coşkuner’in katılımıyla yapıldı.

Çocuk edebiyatında hikâye yazım sürecinin katılımcılara anlatıldığı söyleşide Yazar Coşkuner, bir hikâyenin ortaya çıkış sürecini anlatarak çocuk edebiyatının önemine vurgu yaptı. Coşkuner, çocuk kitaplarının yazım süreci ve karakter oluşturma üzerine deneyimlerini paylaştı.

Söyleşide çocuklar, hikâye yazımı üzerine düşünmeye teşvik edilirken, anneler de çocukları için kitap seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Program sonunda katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocuk edebiyatına dair yeni bakış açıları kazandıklarını ifade etti.

Mutlu Şehir Okulları etkinlikleri Ramazan ayı boyunca farklı konu başlıkları ile devam edeceği öğrenildi.