Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm araçlarına “Şampiyon Kocaelispor” yazısı yazılarak Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselişi vatandaşlarla birlikte kutlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin takımı Kocaelispor’un 16 yılın ardından yeniden Süper Lig’e yükselmesini şehrin dört bir yanında kutluyor.

Kocaelispor’un şampiyonluk kutlaması için bu akşam İzmit Kent Meydanı’nda özel bir etkinlik organize edilirken, Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler ve tramvaylar olmak üzere tüm araçlarının önüne “Şampiyon Kocaelispor” yazısı yazıldı.

Büyükşehir araçları kentin dört bir yanında “Şampiyon Kocaelispor” yazısı ile sefer yaparak başarıyı vatandaşlarla paylaşıyor.

Araçlarda “Şampiyon” yazısını görenler kentin takımı Kocaelispor ile bir kez daha gurur duyuyor.