Kocaeli Büyükşehir, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan Millet Bahçesi yanında LED aydınlatma sistemine sahip modern kapalı durağı hizmete sundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara güvenilir ve konforlu ulaşım imkânı sağlamak için otobüs filosunu yeni takviyelerle güçlendirirken, otobüs duraklarına da modern görüntü kazandırıyor. Bu kapsamda İzmit Millet Bahçesi’ne 14 metre uzunluğunda yeni ve modern kapalı durak yapıldı.

DURAKLAR MODERN KONSEPTE DÖNÜYOR

Vatandaşların güvenli ve huzurlu yolculuk yapmaları için her geçen gün ulaşım kalitesini artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otobüs duraklarını “Mutlu Şehir Kocaeli” vizyonuna uygun olarak yeniden dizayn ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, birçok güzergâhta başlattığı çalışma dahilinde kente LED aydınlatma sistemine sahip modern görünümlü otobüs durakları kazandırıyor.

BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VE ŞARJ ÜNİTELERİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 14 metre uzunluğundaki modern durakta yolcu bilgilendirme ekranı ve LED aydınlatma sistemi bulunuyor. Ayrıca oturma banklarının yanında ücretsiz şarj üniteleri de yer alıyor.