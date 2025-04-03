Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları sağlamlaştırma çalışmaları kapsamında Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak’ta asfalt serme işlemine başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de eski ve yıpranmış yolların yenilenmesine yönelik asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak’ta başlatılan çalışma ile ulaşım konforu artırılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yolları sağlamlaştırma çalışmaları çerçevesinde yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gülümser Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmalara 60 metreküplük baskı beton kaldırım ve 3.150 ton plent miks temel serimi ile başladı. 1.520 ton asfalt serimi yapılacak olan sokakta yolun altyapısını tamamen yenileyen Büyükşehir ekipleri, yapılacak bu iyileştirmeler ile hem araç trafiğini hem de yayaların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

YAYA KALDIRIMLARI YENİLENECEK

Asfalt serimi tamamlandıktan sonra yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki sokakta yaya kaldırımları inşa edilecek. Böylece yayalar için daha güvenli bir ulaşım imkanı sunulacak. Hava koşulları elverdiği sürece aralıksız mesai harcayan ekipler, çalışmaları kısa sürede bitirmeyi planlıyor. Çalışmalar bittiğinde, bölge halkının konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmesi sağlanacak.