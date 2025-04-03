İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin boykot çağrılarına, yurdun dört bir yanından tepki gelirken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticareti destekleyen sağduyulu vatandaşlara teşekkür ederek, "Türkiye'miz, halkımız, ticaret ve milli ekonomi kazandı" dedi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zor günlerin insanı ve güçlü Türkiye’nin destekleyicisi olan sağduyulu, ülkesini seven, milli ekonomiye sahip çıkan, yerli ve milli markalara ve üretime sahip çıkan, ticareti destekleyen vatandaşlara teşekkür etti.

2 Nisan günü, Ramazan Bayramının ertesi günü ve tatil dönemi olmasına rağmen, milyonlarca vatandaşın yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerini yapmaya devam ettiklerini belirten Bakan Bolat, "Böylece esnafına, ticarete sahip çıktılar. Türkiye’ye ve Türkiye ekonomisine sahip çıktılar. Bu anlamda da üretime ve istihdama sahip çıkmış oldular" dedi.

"Vatandaşların yanında, esnaf odalarına, ticaret odalarına, iş dünyası kuruluşlarının yönetimlerine de bu mücadeleye aktif destek verdikleri için kalbi teşekkürler ediyoruz" diyen Bakan Bolat, "Milli birlik ve beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneğimi sergileyen saygıdeğer halkımıza, esnafımıza, ticaret erbabına sonsuz teşekkürler ediyoruz. Halkımız için, ülkemiz için, hükümet olarak, Cumhur İttifakı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yılmadan yorulmadan canla başla koşturmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Biz hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye’yiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bankalararası Kart Merkezi üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlanan istatistiklere göre günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL olduğu belirlendi. Söz konusu verilerin 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldüğü belirtilirken, 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabileceği öğrenildi.