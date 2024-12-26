İzmit Belediyesi, ekonomik zorluklar karşısında dar ve orta gelirli vatandaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeklere ulaşabilmesi için hayata geçirdiği Kent Lokantaları ile büyük takdir topluyorKOCAELİ (İGFA) - Ekonomik zorlukların giderek derinleştiği bir dönemde İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği Kent Lokantaları ile dar ve orta gelirli vatandaşların yüzünü güldürüyor. Sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeklerle halkın yanında olan Kent Lokantaları, toplumun farklı kesimlerine önemli bir destek sağlıyor.

SAĞLIKLI VE UYGUN FİYATLI YEMEKLER

İlk olarak Fevziye’de, ardından Mehmet Ali Paşa’da açılan Kent Lokantaları, İzmit Belediyesinin Aşevinde deneyimli aşçılar tarafından hazırlanan dört çeşit yemekten oluşan menüyü sadece 40 TL’ye sunuyor. Bu hizmet, özellikle ekonomik krizden en çok etkilenen dar gelirliler, emekliler, öğrenciler ve işçiler için bir nefes alma noktası hâline geldi.

"GÜZEL BİR UYGULAMA"

Geçimin zor olduğunu ifade eden Serdar İlkhan, “Enflasyon nedeniyle geçinmek çok zor. Ara sıra buraya geliyorum. İzmit Belediyesinin çok güzel bir uygulaması. Tüm belediyelerin bu projeyi örnek almasını umuyorum” dedi.

"KARTEPE’DEN BU HİZMET İÇİN GELİYORUM"

Ekonomik sıkıntılara değinen Kemal Öztoprak, “Geçinmek zorlaştı, ekonomi kötü. Kartepe’den bu hizmet için özellikle geliyorum. Fatma Başkan’a teşekkür ediyorum. Güzel bir sistem yaptı, bunun devamını istiyorum” şeklinde konuştu.

"HER KESİMDEN İNSAN VAR"

Seyhan Çelik, “İşsizim ve çocuklarımın yanında oturuyorum. Kira versem geçinemem. Kent Lokantası hizmetini çok iyi buluyorum. Memuru, beyaz yakalısı, öğrencisi, emeklisi... Her kesimden insan var. Umarım diğer belediyelere de örnek olur” ifadelerini kullandı.

"İŞTE BELEDİYECİLİK BUDUR"

Birsen Arazlı, “1 simit 15 lira olmuş, etin kilosu 600-700 lira. İnsanlar geçinemiyor. 40 liraya dört çeşit yemek yemek büyük bir rahatlık. İşte sosyal belediyecilik budur! Fatma Başkan’ı kutluyorum ve onu çok seviyorum” dedi.

"EMEKLİLER PERİŞAN DURUMDA"

Fevzi İpekdal, “Emekliler perişan durumda. Belediyelerin böyle bir katkıda bulunması bizi rahatlattı. En azından ekonomimize bir katkı oldu. Kent Lokantası hizmeti için başkana çok teşekkür ederiz. Belediyecilik budur ” ifadelerini kullandı.

"HEM EMEKLİLER HEM ÖĞRENCİLER İÇİN İDEAL"

Yaşar Erden, “Hem çalışıyorum hem emekliyim, şartlar zor. Kent Lokantası hizmetini sevdiğimiz için buradayız. Gayet güzel, çok takdir ediyorum. Biz emekliler ve öğrenciler için ideal.”

"EMEKLİLERİ ÖLÜME MAHKUM EDİYORLAR"

Yakup Erdoğan, “Emeklileri ölüme mahkûm ediyorlar. Çok zorlanıyoruz. Kent Lokantası hizmetinden yararlanıyorum, çok memnunum. İyi bir oluşum” şeklinde konuştu.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK PROJE

İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Kent Lokantaları, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara moral ve destek sunuyor. Uygulama, ekonomik kriz karşısında sosyal dayanışmayı güçlendirirken diğer belediyeler için de örnek bir model oluşturuyor.