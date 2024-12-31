İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, yıl boyunca gösterilen özverili çalışmalar nedeniyle Fen İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür ederek 2024 yılı için sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini ilettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde işçilerle bir araya geldi. Belediye ekiplerinin yıl boyunca sergiledikleri özverili çalışmaları takdir eden Çakır ve Güreşen, personele teşekkür ederek yeni yıl dileklerini iletti.

Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, “Yaklaşık 2 aydır birlikte çalışıyoruz. Bu kısa sürede özverili çalışmalarınızı gördüğüm için sizlere teşekkür etmek istedim. Saha çalışmalarınızla, el emeklerinizle, özverinizle çok iyi işler çıkarıyorsunuz. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “Bir seneyi daha devirdik. Bu yıl çok güzel bir şekilde çalıştık. Göstermiş olduğunuz emek ve mücadeleden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Emekli olacak arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim. Bu vesileyle sizlerin ve ailelerinizin yeni yılını kutluyorum”