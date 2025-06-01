LGS’ye hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla kurulan Ali & Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Merkezi, ilk mezunlarını kahvaltı programında bir araya getirdiKOCAELİ (İGFA) - Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla kurulan İzmit Belediyesi Ali & Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Merkezi, ilk mezunlarını verdi. Tüm yıl boyunca büyük bir özveriyle sınava hazırlanan gençler, başarı dolu bir süreci geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

Sınav öncesinde moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla öğrenciler için özel bir etkinlik düzenlendi. Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de gerçekleşen mezuniyet kahvaltısında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte, öğretmenlerin hazırladığı sürpriz video gösterimi duygu dolu anlara sahne oldu. Ailelerin çocuklarına özel olarak hazırladığı mesajlar ve görüntüler tüm öğrencileri etkiledi.

Ardından sahneye çıkan öğretmenler, gençlere mezuniyet sertifikalarını takdim etti.